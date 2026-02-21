¡Ö¶ÉÌÌÅª¤Ë¤Ï¸ß³Ñ¡×Æ£°æÁïÂÀ´ý²¦VSÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤ÏÌðÁÒ¤Î½Ð¤À¤·¤Ë¡¿¾´ý¡¦´ý²¦ÀïÂè2¶É
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤ÈÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê28¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÂè51´ü´ý²¦Àï¥³¥Ê¥ß¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè2¶É¤¬2·î21Æü¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Î¡ÖËÌÔ¢¿·Ê¹²ñ´Û¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï¡¢ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤ÎÀè¼ê¤ÇÌðÁÒ¤Î½Ð¤À¤·¤Ë¡£Àè¾¡¤·¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÄ©Àï¼Ô¤¬Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤Î¤«¡¢²¦¼Ô¤¬¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÆ£°æ´ý²¦VSÁýÅÄÈ¬ÃÊ ÃíÌÜ¤ÎÂè2¶É¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë
¡¡Æ£°æ´ý²¦¤Î4Ï¢ÇÆ¤«¡¢2´üÏ¢Â³¤ÇÄ©Àï¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤«¡£ÃíÌÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬Àè¾¡¡£²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆËÜ¸ÞÈÖ¾¡Éé¤ËÎ×¤àÆ£°æ´ý²¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶âÂô»Ô¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¶É¤Ï¡¢ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤ÎÀè¼ê¤ÇÌðÁÒ¤Î½Ð¤À¤·¤Ë¡£Á¡ºÙ¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àè¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤Î¤«¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£°æ´ý²¦¤Ï»ý¤Á»þ´Ö¤òÂ¿¤¯Åê¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹½ÁÛ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â´üÂÔ¤À¡£ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿ùËÜÏÂÍÛÏ»ÃÊ¡Ê34¡Ë¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¤Îº¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ÉÌÌÅª¤Ë¤Ï¸ß³Ñ¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ã»´ü·èÀï¤Î¸ÞÈÖ¾¡Éé¤È¤¢¤ê¡¢Æ£°æ´ý²¦¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤âËÜ¶É¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¥¿¥¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£À±¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤ÄÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡È²¦¼ê¡É¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤«¡¢¸á¸å¤«¤é¤ÎÀï¤¤¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ4»þ´Ö¡£ËÜ¶É¤ÎÀè¼ê¤ÏÁýÅÄÈ¬ÃÊ¡£
¡ÚÃë¿©¤ÎÃíÊ¸¡Û
Æ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡¦ÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡¡²Ã²ì²ûÀÐÊÛÅö¡¡
¡ÚÃë¿©µÙ·Æ»þ¤Î»Ä¤ê»ý¤Á»þ´Ö¡Û
¢¥ÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡¡3»þ´Ö11Ê¬¡Ê¾ÃÈñ49Ê¬¡Ë
¢¤Æ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡¡2»þ´Ö10Ê¬¡Ê¾ÃÈñ1´Ö50Ê¬¡Ë
¡ÊABEMA/¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë