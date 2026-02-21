Åìµþ¡¢°¦ÃÎ¤Ç´¶À÷ÎÏ¶¯¤¤¡Ö¤Ï¤·¤«¡×¤Î´¶À÷Áê¼¡¤°¡¡¡ÖÉ÷¿¾¡×¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
¡¡ÅìµþÅÔ¤ä°¦ÃÎ¸©¤Ê¤É¤Ç¡¢´¶À÷ÎÏ¤¬¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤¡Ö¤Ï¤·¤«¡ÊËã¿¾¡Ë¡×¤Î´¶À÷¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖËã¿¾¤ÈÉ÷¿¾¤Î°ã¤¤¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤·¤«¤ÈÉ÷¿¾¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Áð¥öÃ«°å±¡¡ÊÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¡Ë¡¦±¡Ä¹¤Ç¡¢¸ÆµÛ´ïÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¤ÎÁð¥öÃ«±Ñ¼ù¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡Ö¤Ï¤·¤«¡×¤Î¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¹¡ª
¤Ï¤·¤«¤ÏÁ´¿È¤ËÀÖ¤¤È¯¿¾¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§
Q.¡Ö¤Ï¤·¤«¡×¤È¡ÖÉ÷¿¾¡×¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾É¾õ¤ä´¶À÷·ÐÏ©¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Áð¥öÃ«¤µ¤ó¡Ö¤Ï¤·¤«¤ÈÉ÷¿¾¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÈó¾ï¤Ë´¶À÷ÎÏ¤Î¶¯¤¤¥¦¥¤¥ë¥¹À¼À´µ¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÈ¯Ç®¤ÈÈé¿¾¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ï¤·¤«¤Ï¼ç¤Ë¶õµ¤´¶À÷¤Ç¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈôË÷¡Ê¤Ò¤Þ¤Ä¡Ë´¶À÷¤äÀÜ¿¨´¶À÷¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÆâ¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¿¯Æþ¡Ê´¶À÷¡Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢10¡Á12Æü¸å¤Ë½Ð¸½¡ÊÈ¯¾É¡Ë¤·¡¢½é¤á¤ËÉ¡¿å¡¢¤»¤¡¢Ç®¤Ê¤ÉÉ÷¼Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤Î½¼·ì¤ä¸÷¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤òÈ¼¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯¾É¸å4¡Á5Æü¤Ç²òÇ®·¹¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ºÆ¤Ó38¡Á39ÅÙ¤ÎÈ¯Ç®¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ó¼þ¤ê¤«¤éÁ´¿È¤Ë¹¤¬¤ëÀÖ¤¤È¯¿¾¡ÊÈÃ¾õµÖ¿¾¡Ë¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£È¯¿¾Æ±»Î¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËË¤ÎÆâÂ¦¤ä»õ·Ô¤ÎÆâÂ¦¤Ë¡Ø¥³¥×¥ê¥Ã¥¯ÈÃ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇò¤¤ÈÃÅÀ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¿ôÆü¤Ç½ù¡¹¤Ë²óÉü¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢É÷¿¾¤Ï´¶À÷¤«¤é14¡Á21Æü¤ÇÈ¯¾É¤·¡¢È¯Ç®¤äÈé¿¾¡¢ÆÃ¤Ë¼ª¤Î¸å¤í¤ä¼ó¤Î¸å¤í¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤¬¼ð¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·È¯Ç®¤ÏÉ÷¿¾´µ¼Ô¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ë¤ß¤é¤ì¤ëÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åµ·¿Åª¤Ê¾É¾õ¤¬¤½¤í¤¨¤Ð¿ÇÃÇ¤Ï¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿ÇÃÇ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
É÷¿¾¤ÇÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢É÷¿¾¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÈ±Ö¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¡¢Ç¥¿±20½µ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î½÷À¤¬É÷¿¾¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤È¡¢ÂÛ»ù¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ØÀèÅ·ÀÉ÷¿¾¾É¸õ·²¡Ù¤È¸À¤¤¡¢ÌÜ¤ä¿´Â¡¡¢¼ª¤Ê¤É¤Ë¾ã³²¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤¬½ÐÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±1¥«·î¤Î¾ì¹ç¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤Ï50¡ó°Ê¾å¡¢Ç¥¿±2¥«·î¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤Ï35¡ó¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.¾É¾õ¤Ç¤Ï¤·¤«¤ÈÉ÷¿¾¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Áð¥öÃ«¤µ¤ó¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢Èé¿¾¤ä¾É¾õ¤Î¤ß¤Ç´°Á´¤Ë¸«Ê¬¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤ÎÉÂµ¤¤òµ¿¤¦¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Ëã¿¾¤äÉ÷¿¾¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÎò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Êì»Ò¼êÄ¢¤Ë¤Ï¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÎò¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´µ¼Ô¼«¿È¤¬Êì»Ò¼êÄ¢¤ò»ý»²¤·¤ÆÍè±¡¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¼Â²È¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÎò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ïÎò¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ï¡¢¤Ï¤·¤«¤ÈÉ÷¿¾¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
Q.¤Ï¤·¤«¤ÈÉ÷¿¾¤È¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊý¤¬´¶À÷ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Áð¥öÃ«¤µ¤ó¡Ö´¶À÷ÎÏ¤ÎÌÜ°Â¤Î¿ôÃÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ðËÜºÆÀ¸»º¿ô¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡È¤Þ¤ÀÃ¯¤â¤½¤ÎÌÈ±Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢1¿Í¤Î´¶À÷¼Ô¤¬Ê¿¶Ñ¤Ç²¿¿Í¤Ë¤¦¤Ä¤¹¤«¡É¤òÉ½¤·¤¿»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£¤Ï¤·¤«¤Ç¤Ï12¡Á18¿Í¡¢É÷¿¾¤Ç¤Ï6¡Á7¿Í¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Ï¤·¤«¤ÎÊý¤¬É÷¿¾¤è¤ê¤â´¶À÷ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Q.¤Ï¤·¤«¤ÈÉ÷¿¾¤òËÉ¤°¾å¤Ç¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÏÍ¸ú¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Áð¥öÃ«¤µ¤ó¡Ö¤Ï¤·¤«¡¢É÷¿¾¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬ºÇ¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¤¬¶¯¤¯¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤ä¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¡¢¤Ï¤·¤«¤äÉ÷¿¾¤Î´µ¼Ô¤ÈÀÜ¤¹¤ë´í¸±À¤Î¹â¤¤¿Í¤ä¡¢³¤³°ÅÏ¹Ò¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¡Ø¤Ï¤·¤«¤äÉ÷¿¾¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«ÉÔÌÀ¡Ù¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÜ¼ï¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸½ºß¡¢¼ç¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¡¢Ëã¿¾É÷¿¾º®¹ç¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ç¤¹¡£2²ó¤ÎÀÜ¼ï¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢95¡ó°Ê¾å¤Î¿Í¤¬Ëã¿¾¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢É÷¿¾¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÈ±Ö¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×