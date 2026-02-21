ÆÀÅÀÎÏ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÈÌÜÅª¤ÎºÇÅ¬²½¡É¡¡À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö1.4º¹¡×¡ÄÌîµåÁÇ¿Í¤¬¡Ö1000»î¹çÊ¬ÀÏ¡×¤Ç¾ÚÌÀ
¡ÖÂè5²óÌîµå¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¶¥µ»²ñ¡×¡Ä¿ô³Ø¤ÎÍýÏÀ¤òÍÑ¤¤¤¿·§ËÜÂç¤¬Í¥½¨¾Þ
¡¡¿ô³Ø¤ÎÍýÏÀ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÌÜÅª°Õ¼±¤Î½ÅÍ×¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜÌîµå¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè5²óÌîµå¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¶¥µ»²ñ¡×¤Î·è¾¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬15Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»öÁ°¤Î¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿6¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£¡Ö¿ôÍý¥â¥Ç¥ë¡ß¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥Á¡¼¥àÎÏ¸þ¾åÊ¬ÀÏ¡¡¡Á¥Þ¥ë¥³¥Õ²áÄø¤òÍÑ¤¤¤Æ¡Á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿·§ËÜÂç³Ø¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Í¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÌîµå³¦¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¥Ç¡¼¥¿¤È»ØÆ³¸½¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢³ØÀ¸¡Ê¹â¹»¡¢Âç³Ø¡¢Âç³Ø±¡¡Ë¤¬1¡Á3¿Í1¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢Ìîµå¤Î¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤ÇÊ¬ÀÏ¡£¤½¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¤ò¶¥¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢º£²ó¤Ç5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¹©³ØÉô¤Îµ¡³£¿ôÍý¹©³Ø²Ê¤ËºßÀÒ¤¹¤ë3¿Í¤Ç¤ÎÄ©Àï¡£ÉáÃÊ¤Ï¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È¿ô³Ø¤ò»È¤Ã¤Æ¸½Âå¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£Ä¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥«¥¦¥ó¥È3-0¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¡Ö3¿Í¤È¤âÌîµå·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Àè¤Û¤É¤Î¡È3¥Ü¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥·¥ó¥°¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌîµå¤ÎÃÎ¼±¤â·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Ìîµå¤Î¤³¤È¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤ÆÈ¯É½¤Ë°Ü¹Ô¡£Åê¼ê¤ò1¡§Ã¥»°¿¶¥¿¥¤¥×¡Ê¹â¤¤Ê¿¶ÑµåÂ®¡¢¹â¤¤¶õ¿¶¤êÎ¨¡¢¹â¤¤Ã¥»°¿¶Î¨¡Ë¡¢2¡§µå¼ï½Å»ë¥¿¥¤¥×¡ÊµåÂ®¤ÏÃÙ¤á¡¢Äã¤¤»Í»àµåÎ¨¡Ë¡¢3¡§¥Ð¥é¥ó¥¹¥¿¥¤¥×¡ÊµåÂ®¤ÏÂ®¤á¡¢ÃæÄøÅÙ¤ÎÃ¥»°¿¶Î¨¡¢ÃæÄøÅÙ¤Î¶õ¿¶¤êÎ¨¡Ë¤Î3¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤Ï1¡§¿µ½ÅÇÉ¥¿¥¤¥×¡ÊÄã¤¤¥¹¥¤¥ó¥°Î¨¡¢¹â¤¤Áªµå´ã¡Ë¡¢2¡§¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¿¥¤¥×¡Ê¹â¤¤¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¡Ë¡¢3¡§¥Ð¥é¥ó¥¹¥¿¥¤¥×¡Ê¹â¤¤ÂÇµåÂ®ÅÙ¡¢Áªµå´ã½Å»ë¡Ë¡¢4¡§ÀÑ¶ËÇÉ¥¿¥¤¥×¡Ê¹â¤¤¥¹¥¤¥ó¥°Î¨¡¢½éµå¤«¤é¿¶¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¡Ë¤Î4¤Ä¤ËÊ¬Îà¡£¤³¤ÎÅê¼ê¤ÈÂÇ¼Ô¤ÎÂÐÀï¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¡ÖHonda·§ËÜ¡×¤ò¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤ËÌµ»à°ìÎÝ¡¢1»àÆóÎÝ¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
ÌÜÅª°Õ¼±¤ò¥Ð¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡¢¶¯¿¶¡¢Áªµå´ã¤ËÊ¬Îà
¡¡¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÌÜÅª°Õ¼±¤ò1¡§¥Ð¥ó¥È¡¢2¡§¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡¢3¡§¶¯¿¶¡¢4¡§Áªµå´ã¤Î4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÊ¬ÀÏ¡£Îã¤¨¤ÐÌµ»à°ìÎÝ¤À¤È¥Ð¥ó¥È¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¶¯¿¶¤À¤È¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥±¡¼¥¹¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¤É¤Î¾õ¶·¤À¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¥¢¥¦¥È¥«¥¦¥ó¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Î³ÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Áªµå´ã¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Í¤¨Êý¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÌÜÅª°Õ¼±¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±ÆÀÅÀ¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¤òÊ¬ÀÏ¡£1000»î¹çÊ¬¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿ô»ú¾å¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇÅ¬²½Á°¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ2.97ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ºÇÅ¬²½¸å¤Ï4.42ÅÀ¤È1.4ÅÀ°Ê¾å¤â¸þ¾å¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÈÌîµåÁÇ¿Í¡É¤ò¸ø¸À¤·¤¿³ä¤Ë¤ÏÅê¼ê¤äÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥×¤òºÙ¤«¤¯Ê¬Îà¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·Ý¤ÎºÙ¤«¤µ¤â¤¢¤Ã¤ÆÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£»þ´ÖÅª¤ÊÀ©¸Â¤â¤¢¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤¿ôÃÍ¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÀº¹¤ò´Þ¤á¤¿»î¹çÅ¸³«¤Ê¤É¤â²ÃÌ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡ÖÂÇ¼Ô¤ÎÌÜÅª°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢1ÅÀ°Ê¾å¤ÎÆÀÅÀÎÏ¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾ìÌÌ¤ËÅ¬¤·¤¿Àï½Ñ¡¢¹¶·âÊýË¡¤ÏÉ¬¤ºÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥È¤«¡¢Áªµå´ã¤«¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤«¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤«¡½¡½¡£Áª¼ê¤â»ØÆ³¼Ô¤â¡¢¤½¤³¤Î¸«¶Ë¤á¼¡Âè¤ÇÆÀÅÀÎÏ¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë