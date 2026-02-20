宇多田ヒカル　蕎麦店「予約」投稿が思わぬ大波紋…入店を断られる客見て「うまい」発言に賛否

2月18日、歌手の宇多田ヒカルが自身のXを更新。どうやらランチに蕎麦を楽しんだ様子だ。

《初めて行くお蕎麦屋さんに向かう前に「一人だしこんな早い時間なら予約しなくても大丈夫だよね、いや、一応電話しとくか」と予約をして、席に着いてから次々とやってくる予約しなかった人たちが「今日はお早いお時間からいっぱいでして…」と断られて撃沈する姿を横目にすする蕎麦の旨さ 皆さんおつかれさまです》

予約して入店することで、入れなかった客を見るときの“ちょっとした優越感”をユーモアを交えてポストした。

Xでは

《むちゃくちゃわかります！絶対に行きたい店は予約した方が確実ですよね！》

など、共感するコメントが殺到したのだが、違和感を覚える人もいるようだ。

《予約しといてよかったという安堵とか、人気店とわかって嬉しいとか、やっぱ予約しない勢多いよねという共感とか、入れなかった人たちへの同情とか、感情はいろいろ湧くだろうけど、それが「旨さ」に直結するのってなんか心狭くないか。知らんけど》

《こんな意地悪なことを言う人だとは思わなかった…勝手にイメージを作り上げていた自分自身が悪いのだけど》

宇多田の感じた“蕎麦の旨さ”を“上から目線”“マウント”と捉える人も多く、軽い炎上状態に。

「混雑しそうな店を事前に予約したことにより美味しい蕎麦を楽しめた、その様子をポストしただけなんですが、どうも“他人の不幸は蜜の味”といったふうにとらえた人がいるようです。要するに“店に入れなかった人を嘲笑っている”的な受け取り方をした人が怒っているみたいですね」（芸能記者）

宇多田はその後、同ポストが議論になっていることを知ったのか、

《これがちょっと炎上してるって聞いて「えっなんで？庶民派アピールかよ宇多田、どうせ蕎麦屋買収できるくらい金あんだろ」とか言われてんのかなと思ってX見たら、「性格悪い」とか「腹黒い」とか批判してる人たちが一部いた、まじ ユーモア通じなさすぎ SNSでしか文章読まないとそう思っちゃうのかな》

と投稿している。

「宇多田さんとしてはまさにユーモアでしかなかったわけで、驚いたでしょうね。ただ、現実のSNSには行間を読んでくれなかったり、意味を汲み取ってくれない人もいるものです。大きな影響力を持つ人だからこそ、言葉選び一つでイメージが左右されてしまう。SNSの難しさを象徴する出来事と言えますね」（同前）

蕎麦一つで炎上するのだから大変だ。