TREASURE、ライブ音源『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN (LIVE CD)』発売決定
TREASUREが、全国5都市15公演で開催した3度目の日本ツアー＜『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN』＞より、神奈川・Kアリーナ横浜公演のライブ音源を『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN (LIVE CD)』として3月20日にリリースすることを発表した。
本ツアーは、開催発表と同時に各地チケットが即完売し、追加公演・追加席販売も行われていた。ライブCDにはライブ音源28曲を収録予定。そして、ボーナストラックとして「PARADISE -JP Ver.-」「EVERYTHING -JP Ver.-」の2曲を特別収録する。さらに、応募抽選特典や先着オリジナル特典など豪華な特典も用意されているということで、今後の詳細発表もぜひチェックしていただきたい。
◾️『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN (LIVE CD)』
2026年3月20日（金）リリース
詳細：https://ygex.jp/treasure/news/detail.php?id=1131582
購入：https://TREASURE.lnk.to/2025-26TREASURETOURPULSEONINJAPANLIVECD
AL2枚組（スマプラ対応）
価格：\3,300（税込）品番：AVCY-97308~9
▼初回封入特典
・トレーディングカード（全10種中1種ランダム封入）
・折りポスター（510mm×360mm）
・応募抽選特典シリアルアクセスコード
※応募抽選特典シリアルアクセスコードの詳細は後日ご案内いたします。
※初回封入特典は数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。
▼先着オリジナル特典
・オリジナルトレーディングカード（メンバー別全10種よりランダム1種）
※先着オリジナル特典イメージは後日公開いたします。
※先着オリジナル特典は数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。