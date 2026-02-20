六車日那乃はタイ合宿からそのまま宝塚大劇場へ 初めて観た大好きな男役スターに大興奮「極美慎さんが実在していました！」
六車日那乃が自身のインスタグラムを更新。タイでの合宿から帰国すると「母と姉と一緒に宝塚観劇」に出かけたことを投稿。そして「極美慎さん初めてお会いできて嬉しいしかっこよすぎる！」と大好きな花組の男役スターに大興奮。この日の演目「蒼月抄」と「EL DESEO」を「最高でした！」と大絶賛していた。
【動画】AI音声を使って上手にまとめた投稿動画
投稿では写真や動画を繋いで1本にまとめると、ゆっくりとしゃべるAI音声がテキストを読み上げるように編集された動画を公開。その冒頭で「タイ合宿を終えると、そのまま宝塚へ」とこの日を楽しみにしていたことを明かすと、阪急宝塚前にあるモニュメントにスマホを向けながら歩み寄ったり、大きな写真パネルの前で記念写真を撮ったり、グッズを購入したり、劇場のカフェで公演プレートを楽しんだりと、幸せ時間を満喫していた。終演後には「画面越しで観ていた極美慎さんが実在していました！」「極美さんは想像以上にきらきらしていて素敵でした」と興奮冷めやらぬ様子。そして「宝塚大劇場にまた行けますように」と願うと、最後は駅前のモニュメントからキャリーバックを引きながら離れていくシーンで終了した。六車は2024年のプロテストに合格。ルーキーとして臨んだ昨年のステップ・アップ・ツアーでは14試合中13試合で予選を通過、2位2回を含む7試合でトップ10入りを果たし、明治安田ステップ・ランキングは4位、平均ストロークは74.1451で1位と大活躍。ファイナルQTでは9位に入り、今年前半戦のレギュラーツアー出場権を獲得している。タイ合宿での成果をいかんなく発揮し、今シーズンにはプロとして初優勝を飾ることをファンは楽しみに待っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
金田久美子がホームセンターのコーナンで一日店長に！ 黄色い制服でレジ打ちや品出しを体験「毎日何かしら買いに行きそう」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
岩井明愛&千怜ツインズが超薄型電動バイクに乗ってゲーム対決！ 勝った千怜はバイクをもらう気満々だが!?
キム・ハヌルが水着姿で豪州でも大人気のビーチを満喫 木に頭をぶつけてしまうお茶目な姿も
【動画】AI音声を使って上手にまとめた投稿動画
投稿では写真や動画を繋いで1本にまとめると、ゆっくりとしゃべるAI音声がテキストを読み上げるように編集された動画を公開。その冒頭で「タイ合宿を終えると、そのまま宝塚へ」とこの日を楽しみにしていたことを明かすと、阪急宝塚前にあるモニュメントにスマホを向けながら歩み寄ったり、大きな写真パネルの前で記念写真を撮ったり、グッズを購入したり、劇場のカフェで公演プレートを楽しんだりと、幸せ時間を満喫していた。終演後には「画面越しで観ていた極美慎さんが実在していました！」「極美さんは想像以上にきらきらしていて素敵でした」と興奮冷めやらぬ様子。そして「宝塚大劇場にまた行けますように」と願うと、最後は駅前のモニュメントからキャリーバックを引きながら離れていくシーンで終了した。六車は2024年のプロテストに合格。ルーキーとして臨んだ昨年のステップ・アップ・ツアーでは14試合中13試合で予選を通過、2位2回を含む7試合でトップ10入りを果たし、明治安田ステップ・ランキングは4位、平均ストロークは74.1451で1位と大活躍。ファイナルQTでは9位に入り、今年前半戦のレギュラーツアー出場権を獲得している。タイ合宿での成果をいかんなく発揮し、今シーズンにはプロとして初優勝を飾ることをファンは楽しみに待っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
金田久美子がホームセンターのコーナンで一日店長に！ 黄色い制服でレジ打ちや品出しを体験「毎日何かしら買いに行きそう」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
岩井明愛&千怜ツインズが超薄型電動バイクに乗ってゲーム対決！ 勝った千怜はバイクをもらう気満々だが!?
キム・ハヌルが水着姿で豪州でも大人気のビーチを満喫 木に頭をぶつけてしまうお茶目な姿も