【AK ホワイトストーム】 2月13日 再販 価格：69,080円

東京マルイは、次世代電動ガン「AK ホワイトストーム」を2月13日に再販した。価格は69,080円。

本商品は、同社オリジナルの現代化カスタム「AKストーム」をスタイリッシュなホワイトカラーにしたもの。取り回しやすいショートバレル化や、状況に合わせて形状を選択できるストック、マガジンチェンジがしやすいマグウェル、バックアップサイト付きのマウントベースなど、操作性をアップするカスタムが随所に施されている。

次世代電動ガンとしてシュート＆リコイルエンジン搭載しており、トリガーを引くことで発射と同時にボルトが作動し、本体内部で発生した強烈な反動を楽しめる。

また、アンダーレイルを備えたハンドガードの両側面にはM-LOKレイルシステムを備えており、必要な部分にだけレイルを増設可能。幅20mm（ピカティニー規格）のM-LOKレイルは3スロット、5スロット、7スロットの3種類各1枚が付属している。

加えて、ボルトハンドルを引いてオートストップを解除するボルトリリース機構によりリアルな操作手順も再現している。

次世代電動ガン「AK ホワイトストーム」詳細

価格：69,080円 全長：715mm/790mm（ストック伸長時） 銃身長：300mm 重量：2,985g（空マガジン、バッテリー含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.28g） 動力源：8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー 装弾数：90発

（C）2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.