あまりにも大きな親番での倍満が炸裂。このリードを守り、見事に逃げ切った。2月19日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）がトップを獲得。個人連勝を飾った。

【映像】園田、打点倍に育った親番の仕掛け→衝撃8000オール

第1試合に出場した鈴木たろう（最高位戦）は3着。ボーダー争いを演じるチームは第2戦をエースの園田に託した。そんな当試合は起家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）、園田の並びでスタート。東1局、園田は發・8索のシャンポンで先制リーチ。永井も6筒・9筒で追っかけリーチでめくり合いがぼっ発するが、堀から9筒が一発でこぼれ、永井が8000点のアガリ。

大きく試合が動いたのは東4局。親の園田がダブ東を仕掛けて1索・4索のテンパイ。そこに滝沢が6万の暗カン、新ドラは園田が仕掛けた東だ。そして園田は1索をツモりダブ東・赤1・ドラ5の倍満・24000点の大物手を成就させ、一気に抜け出す。

東4局1本場では滝沢に園田が8000点（＋300点、供託1000点）の放銃、南3局では堀が12000点（供託1000点）のツモアガリをするなどで接戦になり、オーラスは全員2万点台の“全員集合”状態。最後はラス目の永井に滝沢が8000点を放銃し、永井が2着目に浮上。園田はそのまま逃げ切り、滝沢は痛恨のラスを引く結果となった。

大物手のアガリ1回で得た個人連勝。激しいボーダー争いを演じているドリブンズは価値ある1勝を手に入れた。園田は「命からがらです」「8000オールで余裕あったつもりなんですけど、その後も全然アガれずにめちゃくちゃ接戦になっていて」と苦笑した。

残り18戦でチームポイントは▲51.9で5位。未だ接戦の中にいるが、Mリーグを初年度から知る園田は「ドリブンズまだまだ頑張っていきます。結構危なかったところにいましたが、じわりじわりポイントを伸ばしておりますので、何とかレギュラー突破できるように、選手一同頑張ります！」と高らかに宣言。この頼もしい姿にドリブラーは「そのけんガンバ！」「期待してる！」などのエールを送っていた。

【第2試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）2万9500点/＋49.5

2着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）2万8200点/＋8.2

3着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）2万2100点/▲17.9

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）2万200点/▲39.8

【2月19日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋845.5（100/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋693.7（104/120）

3位 BEAST X ＋400.7（104/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋189.5（100/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲51.9（102/120）

6位 TEAM雷電 ▲121.8（100/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲149.4（104/120）

8位 EARTH JETS ▲584.0（104/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲603.2（104/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲619.1（102/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）