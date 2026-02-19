デビュー前のアイドルグループ解散 規約違反行為受け複数メンバーが活動辞退「運営継続は困難」【全文】
【モデルプレス＝2026/02/19】4月11日にデビューを控えていた5人組アイドルグループ・#NOIDが、解散することがわかった。2月19日、公式X（旧Twitter）を通じ発表された。
【写真】デビュー前のアイドルグループメンバー
運営事務局は「このたび、萌ゆなに関する一連の騒動に加え、NOID グループ規約違反に該当する事案が確認されました。本件につきまして、運営側にて事実確認を行うとともに、今後の活動方針についてメンバーと複数回にわたり協議を重ねてまいりました」とし、今後の活動についての協議の中で、他の複数メンバーより活動辞退の申し出があったことを受け「本人たちの意思を尊重し、当該申し出を受理いたしました」と説明。そして「以降も継続の可能性について慎重に協議を重ねた結果、プロジェクトとしての運営継続は困難であると判断し、誠に残念ではございますが、NOID プロジェクトは解散する運びとなりました」と経緯を説明の上、グループを解散することを発表した。
「本来であれば、デビューという形で皆さまに直接お会いし、NOIDを新たなアイドルグループとしてお届けする予定でしたが、デビュー前の段階でこのようなご報告となりましたこと、楽しみにお待ちいただいていた皆さまには深くお詫び申し上げます。また、企画途中での終了となりましたことにつきましても、運営・関係者一同、重く受け止めております。」と謝罪し「これまでNOID プロジェクトに関心を寄せていただき、誠にありがとうございました」と結んでいる。
ネット上では、萌の男性との親密な2ショットが流出しており、グループ規約に違反していることが発覚。同グループは、元SKE48の石川花音がリーダーを務める5人組アイドルで4月にデビュー予定だった。（modelpress編集部）
NOID プロジェクトに関するご報告
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
NOID 運営事務局でございます。
このたび、萌ゆなに関する一連の騒動に加え、NOID グループ規約違反に該当する事案が確認されました。
本件につきまして、運営側にて事実確認を行うとともに、今後の活動方針についてメンバーと複数回にわたり協議を重ねてまいりました。
なお、本件については本人も事態を重く受け止め、深く反省しております。
今後の活動についての協議の中で、他の複数メンバーより活動辞退の申し出があり、本人たちの意思を尊重し、当該申し出を受理いたしました。
以降も継続の可能性について慎重に協議を重ねた結果、プロジェクトとしての運営継続は困難であると判断し、誠に残念ではございますが、NOID プロジェクトは解散する運びとなりました。
本来であれば、デビューという形で皆さまに直接お会いし、NOIDを新たなアイドルグループとしてお届けする予定でしたが、デビュー前の段階でこのようなご報告となりましたこと、楽しみにお待ちいただいていた皆さまには深くお詫び申し上げます。
また、企画途中での終了となりましたことにつきましても、運営・関係者一同、重く受け止めております。
短い期間ではございましたが、応援してくださった皆さま、ならびに本プロジェクトに関わってくださった関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。
これまでNOID プロジェクトに関心を寄せていただき、誠にありがとうございました。
2026年2月19日
NOID 運営事務局
【Not Sponsored 記事】
【写真】デビュー前のアイドルグループメンバー
◆アイドルグループ・#NOID、解散発表
運営事務局は「このたび、萌ゆなに関する一連の騒動に加え、NOID グループ規約違反に該当する事案が確認されました。本件につきまして、運営側にて事実確認を行うとともに、今後の活動方針についてメンバーと複数回にわたり協議を重ねてまいりました」とし、今後の活動についての協議の中で、他の複数メンバーより活動辞退の申し出があったことを受け「本人たちの意思を尊重し、当該申し出を受理いたしました」と説明。そして「以降も継続の可能性について慎重に協議を重ねた結果、プロジェクトとしての運営継続は困難であると判断し、誠に残念ではございますが、NOID プロジェクトは解散する運びとなりました」と経緯を説明の上、グループを解散することを発表した。
◆アイドルグループ・#NOID、4月にデビュー予定だった
ネット上では、萌の男性との親密な2ショットが流出しており、グループ規約に違反していることが発覚。同グループは、元SKE48の石川花音がリーダーを務める5人組アイドルで4月にデビュー予定だった。（modelpress編集部）
◆全文
NOID プロジェクトに関するご報告
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
NOID 運営事務局でございます。
このたび、萌ゆなに関する一連の騒動に加え、NOID グループ規約違反に該当する事案が確認されました。
本件につきまして、運営側にて事実確認を行うとともに、今後の活動方針についてメンバーと複数回にわたり協議を重ねてまいりました。
なお、本件については本人も事態を重く受け止め、深く反省しております。
今後の活動についての協議の中で、他の複数メンバーより活動辞退の申し出があり、本人たちの意思を尊重し、当該申し出を受理いたしました。
以降も継続の可能性について慎重に協議を重ねた結果、プロジェクトとしての運営継続は困難であると判断し、誠に残念ではございますが、NOID プロジェクトは解散する運びとなりました。
本来であれば、デビューという形で皆さまに直接お会いし、NOIDを新たなアイドルグループとしてお届けする予定でしたが、デビュー前の段階でこのようなご報告となりましたこと、楽しみにお待ちいただいていた皆さまには深くお詫び申し上げます。
また、企画途中での終了となりましたことにつきましても、運営・関係者一同、重く受け止めております。
短い期間ではございましたが、応援してくださった皆さま、ならびに本プロジェクトに関わってくださった関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。
これまでNOID プロジェクトに関心を寄せていただき、誠にありがとうございました。
2026年2月19日
NOID 運営事務局
【Not Sponsored 記事】