人気K-POP歌手に“隠し子”報道　法的認知は未確認、波紋広がる「年齢は満3歳後半にあたると推定」

K-POPの人気男性歌手に“隠し子”がいるとの報道が飛び出し、波紋が広がっている。

あくまで一部メディアによる報道で、本人側の公式な見解は現時点で確認されていない。

【写真】韓国俳優、年下モデルに“婚外子”を公開され騒然

2月19日、韓国メディア『MHNスポーツ』によると、人気男性歌手A氏には過去に恋人関係にあった女性との間に子どもがいるという。

同メディアが入手した資料には、出産当時の状況に加え、実子関係を認める趣旨の内容が含まれていた。ただし、この子どもに対する法的な認知の有無については確認されていない。

子どもの出生時期は2022年下半期とされており、年齢は満3歳後半にあたると推定される。

同メディアは「A氏側の複数の関係者によれば、A氏は養育に関して一定水準の金銭的支援を続けてきたと伝えられている。しかし、具体的な支給額や算定基準は明らかになっていない。法的手続きに基づく認知や、公式な養育費の取り決めがなされたかどうかも不明」と伝えた。

（画像提供＝OSEN）画像はイメージです

韓国の現行の民法上、婚姻外で生まれた子どもの場合、実父による認知手続きを経てはじめて法的な父子関係が成立する。認知の有無によって子どもの法的地位が左右され、認知がなされない状態が続けば、相続権、親権、医療同意権などに空白が生じる可能性がある。

本人側の公式な説明は現時点で確認されておらず、事実関係の全容はなお不明な点が多い。未成年に関わる問題であるだけに、今後の対応と説明が注目される。