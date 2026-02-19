この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が住民税の落とし穴を解説！『確定申告したら国民健康保険を最大70%減額できる？個人年金保険をもらったときの注意点について解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『確定申告したら国民健康保険を最大70%減額できる？個人年金保険をもらったときの注意点について解説します！』では、脱・税理士の菅原氏が個人年金保険の受取時に見落とされがちな税務上の論点を体系的に整理している。老後資金として積み立ててきた保険金を受け取る局面で、どのような税金が関係し、どこに判断の分岐点があるのかを一つずつ確認していく構成だ。



個人年金保険は、一定期間保険料を拠出し、60歳や65歳以降に年金形式または一括で受け取る商品である。生命保険のように万一の保障を主目的とするものではなく、自らの将来資金を準備する性格が強い。その受取額に課税されるのは利益部分であり、判定基準は「収入」ではなく「所得」である点が重要となる。受取総額から必要経費を差し引いた金額が年間20万円を超えるかどうかが一つの目安であり、超える場合は原則として確定申告が必要になる。



しかし20万円以下であれば全て手続き不要というわけではない。所得税の確定申告が不要であっても、住民税は別途申告が求められる場合がある。所得税を申告すればその情報は自治体へ共有されるが、申告を行わなければ自治体側で所得を把握できない。結果として、後から修正や追加負担が生じる可能性も否定できない。



さらに重要なのが国民健康保険料への波及である。世帯所得が一定基準以下の場合、均等割部分が5割または7割といった割合で軽減される制度が設けられている自治体もある。ところが所得の申告がなければ軽減判定の対象外となることがあり、実際の負担額に差が生じる。所得が低い世帯ほど、この手続きの有無が保険料に直結する構図だ。



加えて、受取額が一定水準を超える場合には源泉徴収が行われることもある。あらかじめ差し引かれた税額がある場合、申告によって還付が生じる可能性がある一方、その所得計上が住民税や国民健康保険料の算定に影響することもある。税額の多寡だけで判断できない点に、本テーマの難しさがある。



動画では、菅原氏自身が契約を途中解約した背景や、他制度との比較視点にも触れながら、単なる制度説明にとどまらない実務的な思考過程を示している。自分がどの条件に当てはまるのかを確認しながら視聴することで、申告の是非を検討するための具体的な視座が見えてくるはずである。