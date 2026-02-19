「今日好き」参加美女、ショーパンで美脚全開「スタイル良すぎる」「春コーデ真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた野咲美優が2月17日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」21歳美女「美脚すぎてびっくり」ショーパン姿の全身ショット
野咲は「今日ピンクだねって沢山言われた」「可愛ー毎日着ちゃいそう」とつづり、屋外でピースサインをする姿を投稿。ピンクのキャップとピンクのバッグで春らしさを先取りしたコーディネートを披露した。ピンクのロゴが入った白の長袖Tシャツにグレーのショートパンツを合わせた、キュートな装いを見せている。ショートパンツからは白く引き締まった脚がのぞいている。
この投稿には「ピンクコーデめっちゃ可愛い」「美脚すぎてびっくり」「春コーデ真似したい」「スタイル良すぎる」「ショーパン最強」「どんどん可愛くなってる」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。野咲は動画クリエイターのねおの実妹で、山崎美優（※「崎」は正式には「たつさき」）として「春桜編」「向日葵編」出演していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
