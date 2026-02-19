お笑いタレントの山田花子（50）が17日、ブログを更新。体調不良の次男に作った手料理を公開し、話題になっている。

【映像】山田花子が夫に毎朝作る手料理や体調不良の次男に作ったごはん

2010年にトランペット奏者の福島正紀（55）と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。ブログでは、次男の大好物「キャベツニラたまごサバ缶炒め」や、夫に毎朝作っているボリュームたっぷりのサラダなど、手料理を披露してきた。

体調不良の次男に作ったごはん

17日のブログには「学校から電話が…」というタイトルで、「きょうはロナウドちゃん（次男）、学校で熱が出て呼び出しが。パパがお迎え行って病院連れて行ってくれたよ。ただの風邪でした。お薬飲んで安静に。晩ごはんはカレーうどん食べたいって『美味しい！』って食べてくれたよ。お兄ちゃんにはしょうが焼き作ってあげた」と、体調不良の次男と長男にそれぞれ違う手料理を公開した。

この投稿には「花ちゃんお忙しいのに、とっても夕食美味しそうです」「栄養も取れてるから、すぐ治るね」などのコメントが寄せられた。

山田は翌日にもブログを更新し、「今朝は熱はないけど、学校お休みしました。ロナウドちゃんにたくさんのコメントありがとうございました。元気なので安心しました」と、自宅で宿題をしている次男の写真も投稿している。（『ABEMA NEWS』より）