°Ø»Ò¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤°¤é¡×¡¡¼Â¤Ï¹øÄË¡¦ºÁ¹ü¿À·ÐÄË¤Î¥ê¥¹¥¯¡¡Ç¾¤Ë¤â±Æ¶Á¡©¡¡À°¹ü±¡±¡Ä¹¤Î²þÁ±Ë¡
¡¡»Å»öÃæ¤ä¼«Âð¤Ê¤É¡¢°Ø»Ò¤Î¾å¤Ç¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¯¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤ÏÂÎ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢°Ø»Ò¤Î¾å¤Ç¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¯¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ë¥ê¥¹¥¯¤ä²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶©ÀµÆ²ã·Æ£À°¹ü±¡ ±ÊÊ¡¤Ç±¡Ä¹¤òÌ³¤á¤ë½ÀÆ»À°Éü»Õ¤Îã·Æ£ÍÎ°ìÏº¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¨¤Ã¡©¡Û´ÊÃ±¡ª¡¡°Ø»Ò¤Î¾å¤Ç¤¢¤°¤é¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡È»ÑÀª¡É¤¬¥³¥ì¤Ç¤¹¡ª
Ì²µ¤¡õ»×¹ÍÎÏ¡¢Äã²¼
Q.°Ø»Ò¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤°¤é¡×¤ò¤«¤¯¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ã·Æ£¤µ¤ó¡Ö°Ø»Ò¤Î¾å¤Ç¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¯¤È¡¢ÂçÄñ¤Î¿Í¤ÏÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤ÆÇØ¹üÁ´ÂÎ¤¬C¤Î»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÑÀª¤Ï¥é¥¯¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¤È¼ó¤Ë¤â¹ø¤Ë¤âÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¤ä¹øÄË¡¢ºÁ¹ü¿À·ÐÄË¤Ê¤É¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£ÆâÂ¡¤ÎÆ¯¤¤â°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾Ã²½´ï·Ï¤ÎÉÔÄ´¤ä¹üÈ×ÆâÂ¡´ï¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈø¹ü¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÀÔ¿ñ±Õ¤ÎÎ®¤ì¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¡¢Ç¾¤¬¤¦¤ÄÇ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌ²µ¤¤ä»×¹ÍÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤Þ¤¹¡×
Q.°Ø»Ò¤Î¾å¤Ç¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ã·Æ£¤µ¤ó¡Ö°Ø»Ò¤Î¾å¤Ç¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Ï¡¢»ÑÀª¤¬°¤¯¤Ê¤ê¹üÈ×¤¬¸å·¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¹üÈ×¤Î¸å·¹¤È¤Ï¡¢¹ø¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹üÈ×¤¬¸å·¹¤¹¤ë¤ÈÂçÂÜ¹ü¤Ï¤ª¤Î¤º¤È¥¬¥Ë¸ÔÊý¸þ¤Ë¤Í¤¸¤ì¤Þ¤¹¡Ê³°Àû¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¼«Á³¤È¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë»ÑÀª¤òÀµ¤·¡¢¹üÈ×¤¬Á°·¹¤·¤Æ¹ø¤¬È¿¤ë¤È¡¢¸Ô´ØÀá¤ÏÆâÂ¦¤Ë¤Í¤¸¤ì¤Þ¤¹¡ÊÆâÀû¡Ë¡£¹üÈ×¤È¸Ô´ØÀá¤ÏÏ¢Æ°¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¹üÈ×¤Î·¹¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
Q.°Ø»Ò¤Î¾å¤Ç¤¢¤°¤é¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ã·Æ£¤µ¤ó¡ÖÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹üÈ×¤¬¸å·¹¤¹¤ë¤È¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹üÈ×¤¬Á°·¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï»ÑÀª²þÁ±¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡¢ºÂ¤ë¤È¼«Á³¤Ë¹üÈ×¤¬Á°·¹¤Ë¤Ê¤ëºÂÈÄ¥¿¥¤¥×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤Ç¤è¤¤»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶»¤òÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Å¤±¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×