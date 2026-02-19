全然気分が上がらない。やりたいこともとくにないし、毎日ただ仕事をしているだけであっという間に1日、1週間、1カ月が過ぎている。仕事はきついが、他にやりたいことがあるわけでもない。「私の人生、このままでいいのか？」――そんなふうにふと、人生を立ち止まりたくなった人におすすめの本があります。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）は、「世間から見た成功」ではなく「自分にとっての成功」を軸に、1度きりの人生を心から満足のいくものにするための1冊です。本書の発売を記念して、本書より一部抜粋・再編集して紹介します。

服装を変えて、気分を切り替える

簡単に心を切り替えたいとき、「勝負服を着る」というテクニックがあります。

心の中がぐちゃぐちゃになっていると、何もかもがどうでもよくなることがあります。

やけ食いをしたり、やけ酒をしたり、散らかしたり、浪費したり……。

そうしたときに、気分や思考を切り替えようと思ってもなかなかうまくいきません。

そんなとき、服装を変えることで「モード」を変えるのです。

白衣を着るだけで頭がさえる

アメリカの心理学者アダム・ガリンスキーらが行った「エンクローズド・コグニション（Enclothed Cognition）」と呼ばれる有名な心理実験では、「白衣を着るだけで頭がさえる」という結果が示されています。

さらに「これは医師の白衣です」と説明されただけで、注意力が上がったという報告もあります。つまり、「服に込められた意味」が、思考の働きをよくしたということです。

また、別の研究では、スーツなどフォーマルな服を着ると、「思考が大局的になる」との実験結果があります。戦略や交渉の場面で有利に働くようになるそうです。

服装は気分・思考を切り替えるスイッチ

このように、服はただ“見た目”を変えるだけではなく、心理状態や思考の枠組みを切り替えるスイッチになるのです。

ちなみに、私は気分が乗っているときは服装をほとんど気にしません。

心地よさだけを優先して、近所のカフェにもスウェットで出かけます。

けれど、悶々として気分が沈んでいるときほど、あえて“勝負服”に着替えて外に出ます。

まるで大事なアポイントに出かけるような装いで向かい、服装と場所の力を借りて一気にスイッチを入れるのです。

たった1時間でも、服を変えるだけでモードが切り替わり、仕事が進めば流れに乗れる。

そして、いったん流れができてしまえば、あとは自然とうまく回り始めるのです。

（本原稿は『人生アップデート大全』の一部抜粋・加筆を行ったものです）