King ＆ Prince「初めて会ったあの日を思い出して」本編ラストに伝えたTiaraとの“出会いの奇跡”【STARRING東京ドーム】

King ＆ Prince「初めて会ったあの日を思い出して」本編ラストに伝えたTiaraとの“出会いの奇跡”【STARRING東京ドーム】