中道改革連合の酒井菜摘前衆院議員が2026年2月17日、落選後の家族の反応をXで明かし、ネットの注目を集めている。

2度の激戦制すも直近の衆院選では次点で落選

立憲民主党と公明党による新党・中道改革連合は、8日に投開票が行われた衆院選で公示前の167議席から49議席に減らす結果となった。

激戦とされた東京15区から出馬していた酒井氏も、自民党の大空幸星氏に敗れ、次点で落選。比例復活もできなかった。

酒井氏は江東区議などを経て24年4月の東京15区衆院補欠選挙に立憲から出馬。過去最多の9人が乱立した大混戦を制した。

24年10月の衆院選でも、大空氏や無所属の須藤元気元参院議員らと激突。須藤氏に1,125票差の僅差で競り勝ち、再選を果たしていた。

母の落選に娘「嬉しい。たくさん一緒に過ごせるから」

酒井氏は17日、Xで落選を伝えた娘から言われたという「ママ普通の人になったの？」とのひと言を紹介。

「そう、ママ普通の人になっちゃった。どう？ どんな風に感じる？」とした酒井氏に、娘は「嬉しい。」「たくさん一緒に過ごせるから。」と答えたという。

酒井氏は、「私はそっか、そっかと答えましたが、涙が溢れました。寂しい思いを我慢させてきたんだな... と感じました」とつづった。

その上で、「落選後1週間。家族とご飯を食べ、娘と一緒にお風呂に入れる毎日が幸せです」と明かした。

「まだ日中は忙しい毎日ですが、今日は夕方帰宅できたので食事を作りました」と明かし、「家事や育児を任せっきりだった夫には感謝してもしきれません」と感謝。

「今後の人生のあり方や、社会貢献について考えてみます」

今後について、「これからはこれまで以上に夫と娘に恩返しをし、一緒に過ごす時間を大切にしたいと思います」とした。

フォロワーに向け、「これをご覧になっている皆さんも日々本当に忙しいと思います。 私たち頑張ってますよね」と率直な胸中を明かし、「よく食べ、よく寝る。規則正しい生活も大切にしていきましょうね。ご自愛ください」と呼びかけた。

投稿には、米をとぎ野菜を洗う酒井氏の姿を映した動画が添えられている。

動画でも、「母の落選に娘はほっとした様子でした 一緒に過ごせる時間が増えることが嬉しいそうです」とテロップで説明。「家族との時間や家事も大切にしつつ 今後の人生のあり方や、社会貢献について考えてみます」としている。

酒井氏の投稿には、「家族との時間、それが酒井さんの政策の原点。今一度その価値を振り返り、そしてまたその大切さをすべての人に還元する。きっとまた酒井さんがそう活躍してくれることを信じています」「仕事がんばりたいけど、こどもの側にもいてあげたい...。私も40代のワーママです。でもその葛藤がきっとよりよい政治につながると思います」など、ねぎらいと応援の声が寄せられた。