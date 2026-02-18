猫スイーツ尽くし！

セブン‐イレブンから、2月 22日の「猫の日」に合わせて三毛猫や肉球、しっぽなどの猫をモチーフとしたパン・スイーツ・アイス6種類が2月16日（月）より登場。

筆者は商品の発売にともない、行われたメディア向け新商品発表会に参加。発表会の様子と映え必須の新製品をご紹介します。

「にゃんこ発見！」商品ラインアップはこれ！

・三毛猫もちもちクレープ

価格：277円（税込299.16円）

販売期間：2月16日（月）〜22日（日）

販売エリア：全国

3種類のクリームで三毛猫模様を模した、かわいらしい見た目のクレープ。オリジナルブレンド粉を使用したもちもち食感のクレープ生地は、クリームやスポンジとの相性を踏まえたくちどけの良さが特長。

・にゃんパフェ

価格：362円（税込390.96円）

販売期間：2月16日（月）〜22日（日）

販売エリア：沖縄県除く全国

甘いカフェオレムースに、ほろ苦いぷるぷる食感のコーヒー寒天、軽いくちどけのミルクムース、なめらかなカフェオレホイップを重ね、ピンク色の肉球をイメージしたお団子とミルクあんホイップ大福をトッピング。見た目も食感も楽しめる一品。

・にゃまどら ミルクキャラメル

価格：222円（税込239.76円）

販売期間：2月16日（月）〜22日（日）

販売エリア：沖縄県除く全国

ふんわりとしたどら焼生地を猫型に型抜き。中にはキャラメルホイップとソース、ザクザクのカラメルチップがサンド。

・ねこのしっぽみたいなぱん ホイップクリーム

価格：198円（税込213.84円）

発売日：2月17日（火）〜順次

販売エリア：全国

細長いフォルムとしま模様、先端までコーティングされたチョコレートが特長で、猫のしっぽを連想させる遊び心あふれる菓子パン。

・ねこも目がにゃい ツニャのパン

価格：188円（税込203.04円）

発売日：2月17日（火）〜順次

販売エリア：全国

猫の丸い瞳を連想させるユニークなネーミングの惣菜パン。具材は猫の大好物であるツナを採用。パンの形と中身の両方で猫の世界観を表現した、遊び心あふれる一品。

セ

ブンプレミアム ホワイトチョコ大好きな白くま」も特別仕様で登場

・セブンプレミアム ホワイトチョコ大好きな白くま

価格：368円（税込397.44円）

発売日：2月10日（火）〜順次

販売エリア：全国

メーカー：セリア・ロイル

※数量限定

猫の日にちなみ、肉球をモチーフとした特別感のある見た目が魅力。ピンクの肉球部分は苺風味のホワイトチョコアイス、白い部分はハート型マシュマロとホワイトチョコ風わらびもち。

セブン-イレブンジャパン開発担当者の前田さんは「三毛猫もちもちクレープを開発担当しました。猫のお腹の“たぷたぷ”した触り心地を、もっちり食感をクレープとかけ合わせて表現しました。見た目だけではなく味わいや食感の変化もぜひ楽しんでいただきたいです」と語られていました。

猫好きの桜井日奈子さんとねこ店長ポセイドン君も登場

発表会では、「猫の日応援隊長」として桜井日奈子さんが登壇。また“ねこ店長のポセイドンくん”も制服姿で登場。

どーんと見守ってくれているような、ねこ店長ポセイドンくん。

見た目のかわいさはもちろん、食感や味わいにも“猫らしさ”を詰め込んだ今回のラインアップ。甘いスイーツからしょっぱいパン、アイスまでそろう6種類で、今年の猫の日を楽しんでみては。