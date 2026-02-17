日経225先物：17日22時＝110円高、5万6720円
17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円高の5万6720円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万6566.49円に対しては153.51円高。出来高は2959枚となっている。
TOPIX先物期近は3781.5ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.95ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56720 +110 2959
日経225mini 56715 +105 72094
TOPIX先物 3781.5 +9.5 3360
JPX日経400先物 34175 +150 283
グロース指数先物 732 -1 832
東証REIT指数先物 1977 +0 1
株探ニュース
