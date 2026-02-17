　17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円高の5万6720円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万6566.49円に対しては153.51円高。出来高は2959枚となっている。

　TOPIX先物期近は3781.5ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.95ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56720　　　　　+110　　　　2959
日経225mini 　　　　　　 56715　　　　　+105　　　 72094
TOPIX先物 　　　　　　　3781.5　　　　　+9.5　　　　3360
JPX日経400先物　　　　　 34175　　　　　+150　　　　 283
グロース指数先物　　　　　 732　　　　　　-1　　　　 832
東証REIT指数先物　　　　　1977　　　　　　+0　　　　　 1

株探ニュース