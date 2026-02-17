日本マクドナルドは、多くの消費者に愛されている「マックフライポテト」にさまざまな味つけをして楽しめる「シャカシャカポテト」が、カルビーの国民的スナック「ピザポテト」と初めてコラボした、「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」を、2月25日から全国のマクドナルド店舗で期間限定販売する。

「マックフライポテト」は、長年多くの消費者に支持されているマクドナルドの人気メニューの1つ。じゃがいもは世界でも限られた品種のみを使用し、丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長で、食べた人が笑顔になる、お腹も心も幸せになるサイドメニューになっている。そんな多くの人々に愛される「マックフライポテト」に味付けをして、シャカシャカ楽しみながらおいしく味わえる「シャカシャカポテト」と、カルビーの人気商品が、初めてコラボレーションし、“カルビー ピザポテト味”として期間限定で登場する。



「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」

「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」は、カルビーの人気商品で“国民的スナック”ともいえる「ピザポテト」の味わいを、マクドナルドの人気商品であるマックフライポテトとマクドナルドオリジナルシーズニングで再現した、まさに夢のコラボ商品となっている。“唯一無二の罪な味”としてたくさんのファンに愛されている、本格的なピザの味を再現したあの味わいを、シャカシャカポテトで楽しむことができる。

同商品は、マックフライポテトとマクドナルドオリジナルシーズニングで、まるで「ピザポテト」を食べているような“味の再現”にこだわった。ピザのトマトやスパイスに加え、口に入れた瞬間にチーズの味わいを存分に味わってもらえるよう、ピザポテトの最大の特長であるチーズ味フレークの風味の再現度にこだわって、試行錯誤を重ねて開発した。カルビーも“完コピ”と認める再現率の高さを楽しんでほしいという。ついつい目の前にあると勝手に手が伸びてしまう、止まらない・・・そんな二つの商品がタッグを組んだ新しいおいしさを皆さま人々に届ける。

さらに、昨年好評を得た、バーチャルシンガー「初音ミク」とシャカシャカポテトのコラボレーションを、今年も実施する。2月22日「猫の日」を記念して4名の人気アニメーターが描き下ろした、衣装が変わる猫耳つき初音ミクがポテトをシャカシャカするコラボ動画を公開するほか、3月9日の「ミクの日」には、伝説の名曲とのコラボやマクドナルド店舗でも何かが起こかも。コラボ内容は公式Xで順次発表する。

世界でも限られた品種のじゃがいものみを使用し、丸ごとカットしているからこそ味わえるマックフライポテトならではのおいしさを楽しんでほしい考え。

［小売価格］

単品：ポテト単品価格＋50円

バリューセット：バリューセット価格＋50円

（すべて税込）

［発売日］2月25日（水）

