

「2026 ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」において、アメリカ・マイアミで開催される準々決勝ラウンド（準々決勝）、決勝ラウンド（準決勝、決勝）の3試合を実況生中継する文化放送では、このたび、本中継の解説に、前回大会（2023年）で侍ジャパンの投手コーチを務めた、前・千葉ロッテマリーンズ監督の吉井理人が決定した。



「世界一」目前となる注目の準々決勝・準決勝・決勝（計3試合）を中継する同局では、前回大会で侍ジャパンの投手コーチとして世界一に貢献し、昨年まで千葉ロッテマリーンズの監督を務めた吉井理人が解説に決定。国際大会を知り尽くした吉井ならではの視点をまじえ、極限の緊張感の中で戦う選手たちの心理や、勝負を分ける継投策、そして世界の打者との対峙を、鋭く、かつ分かりやすい解説で伝える。

実況は、前回大会でPrime Videoの配信実況を担当し、喜怒哀楽溢れる熱い実況で話題となった斉藤一美アナウンサーが担当。

また、現地からは小宅世人アナウンサーが、スタジアムの温度感をダイレクトにレポートします。世界最高峰の戦いが繰り広げられる現地の熱狂を、ラジオならではの緻密な描写と臨場感で、余すことなく届ける。



Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.

【特別番組概要】

■番組名：『文化放送スポーツスペシャル WORLD BASEBALL CLASSIC 2026』

■対象試合：2026WBC 準々決勝ラウンド（準々決勝）、決勝ラウンド（準決勝、決勝）

■試合日程（日本時間）：

準々決勝 2026年3月15日（日）午前10時00分～

準決勝 2026年3月16日（月）or17日（火）午前9時00分～

決勝 2026年3月18日（水）午前9時00分～

■開催地：アメリカ・フロリダ州マイアミ（ローンデポ・パーク）

■解説：吉井理人（第5回WBC日本代表 投手コーチ／前・千葉ロッテマリーンズ監督）

■実況：斉藤一美（文化放送アナウンサー）

■現地リポート：小宅世人（文化放送アナウンサー）