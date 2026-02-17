¡Úº£Æü¤«¤é¡Û¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡×ÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ50¡ó¡ÖÁýÎÌ¥Õ¥§¥¢¡×¼Â»Ü¡¡¡ÖX¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡×¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¼÷»Ê¤â
¡¡¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¡¢3·î2Æü¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òÄÌ¾ï¤è¤ê50¡óÁýÎÌ¤·¤¿¡ÖÁýÎÌ¥Õ¥§¥¢¡×¤ò2·î17Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¡¼¥ó¡ª¡¡50¡óÁýÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥´¤¤¡ª¡¡32±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤â°ìµó¡¢¸ø³«¡ª
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¢¤ÏÂè2ÃÆ¤Þ¤Ç¼Â»Ü¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡ÖX¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡×¡Ê321±ß¡Ë¤¬1.5ÇÜÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¤ï¤«¤á¤´¤Ï¤ó¡×¡Ê116±ß¡Ë¤ÎÊÆ¤¬2ÇÜ¤Ë¡¢¡ÖÆÀ¡¹¤Ë¤®¤ê¼÷»Ê¡×¡Ê645±ß¡Ë¤¬12´Ó¥×¥é¥¹6´Ó¤Î18´Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÌýÎÔ·Ü¡Ê¥æ¡¼¥ê¥ó¥Á¡¼¡Ë¡õËãÇÌ¡Ê¥Þ¡¼¥Ü¡¼¡Ë½Õ±«ÊÛÅö¡×¡Ê699±ß¡Ë¡¢¡Ö5ÉÊÌÜ¤ÎºÌ¤êÃæ²Ú½Õ±«¥µ¥é¥À¡×¡Ê235±ß¡Ë¡¢¡Ö¥½¡¼¥¹¾Æ¤½¤Ð¡Ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÉÕ¡Ë¡×¡Ê399±ß¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆâÍÆÎÌ¤¬50¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö3¼ï¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥µ¥ó¥É¡×¡Ê321±ß¡Ë¤Ï¥Ä¥Ê¥µ¥ó¥É¤¬1ÁØÁýÎÌ¡¢¡ÖW¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥×¥ê¥ó¡×¡Ê321±ß¡Ë¤Ï2¼ï¤Î¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤¬50¡óÁýÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤Î´ü´Ö¤Ï3·î2Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Æ±·î3Æü¤«¤éÂè2ÃÆ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È32±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÆ±»þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£