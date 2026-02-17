22Æüº¢¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈµ¤¡¡¶å½£¡Á´ØÅì¤Ï20¡îÁ°¸å¡¡Â¿ÀãÃÏ°è¤ÏÍîÀã¤Ê¤ÉÃí°Õ
19Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤ÏÅß¤Î´¨¤µ¤¬Â³¤¯½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢22Æü(Æü)º¢¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬20¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤¬Â¿¤¤½ê¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤À¤ì¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3Ï¢µÙ¤Ï4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈµ¤
19Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤ÏÅß¤Î¶õµ¤¤¬Í¥Àª¤Ç¤¹¤¬¡¢20Æü(¶â)°Ê¹ß¤Ï½Õ¤Î¶õµ¤¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ËÄãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯22Æü(Æü)º¢¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡¢¾å¶õ1500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç6¡î°Ê¾å¤È¡¢À²¤ì¤ì¤ÐºÇ¹âµ¤²¹¤¬20¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÃÈµ¤¤¬ÅìËÌÉÕ¶á¤Þ¤ÇÎ®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤â0¡î°Ê¾å¤È¡¢4·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤Ç¤¹¡£
Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÀÑÀã¤Î½ê¤â¡¡Àã²ò¤±¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤ËÃí°Õ
º£Æü17Æü(²Ð)¸áÁ°9»þ¸½ºß¤ÎÀÑÀã¤Î¿¼¤µ¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Î»À¥±Åò¤Ç419¥»¥ó¥Á¡¢¿·³ã¸©µû¾Â»Ô¤Î¼éÌç¤Ç213¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄ¿¹¸©¤Î»À¥±Åò¤Ç¤Ï1·î28Æü(¿å)¤Ë487¥»¥ó¥Á¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢Ìó70¥»¥ó¥Á¤Û¤É¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊ¿Ç¯¤ÎÌó1.2ÇÜ¤ÎÀÑÀã¤Ç¤¹¡£
18Æü(¿å)¤«¤é19Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿·¤¿¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢3Ï¢µÙ¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤À¤ì¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÞ¤ÊÀã²ò¤±¡¡Ãí°ÕÅÀ¤Ï?
ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Àã²ò¤±¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤ä»ö¸Î¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ Àã²ò¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁ´ÁØ¤Ê¤À¤ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»³¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬Á´¤Æ³ê¤êÍî¤Á¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä±«¤Î¸å¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ê¤À¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¼ÐÌÌ¤äÀÑÀã¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢ µ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬³ê¤ê¡¢¡Ö²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸®Àè¤Çºî¶È¤¹¤ëºÝ¤ÏÆ¬¾å¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½üÀãºî¶È¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¿¹Ë¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê£¿ô¿Í¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Àã¤¬Â¿¤¯ÀÑ¤â¤Ã¤¿Æ»Ï©¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´§¿å¡×¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©¸ª¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿Àã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ¿å¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àã¤Î²ô¤¬ÇÓ¿å¹Â¤òºÉ¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤Î¤¢¤È¤Î±«¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Âç±«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£