¡ÖÆÉ½ñ²È¤Ê¤Î¤Ë¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¡È4¤Ä¤Î»ëÅÀ¡É¤È¤Ï¡©
¡ÖÆÉ½ñ²È¤Ê¤Î¤Ë¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¡È4¤Ä¤Î»ëÅÀ¡É¤È¤Ï¡©
¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬Â®¤¤¿Í¤ÎÈëÌ©¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª
ÆÉ½ñÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊ¸»ú¤òÇ¾Æâ¤Ç¡È²»¡É¤ËÊÑ´¹¤·¡¢¤½¤Î²»¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö²»¤ÎÍý²òÂ®ÅÙ¡×¡£¤³¤³¤òÃÃ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆÉ½ñ¤Ï°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¼ª¤«¤éÇ¾¤òÃÃ¤¨¡¢Â®ÆÉÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÂ®Ä°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¾¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý²òÎÏ¡¢µ²±ÎÏ¡¢½¸ÃæÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¼ª¤òÃÃ¤¨¤Æ4ÇÜÂ®ÆÉ¡Ù¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢ËÜµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÉ½ñ²È¤Ê¤Î¤Ë¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤»ëÅÀ¤È¤Ï¡©
¡¡ËÜÆü¤Ï¡Ö¸ú²ÌÅª¤ÊËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤ò¡ÖÆÉ¤à¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸°ìºý¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤â¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÆÉ½ñÃæ¤Ë¡È»ëÅÀ¡É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¡£»ä¤ÏËÜ¤òÆÉ¤à¤È¤¤Ë¡¢ºÇÄã¤Ç¤â»Í¤Ä¤Î»ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æ±¤¸Ê¸¾Ï¤Î»É¤µ¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Íý²ò¤Î¿¼¤µ¤â¡¢µ²±¤Ø¤Î»Ä¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
É¬Í×¤Ê»ëÅÀ¡¡¡Ãø¼Ô»ëÅÀ
¡¡¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤¬¡ÖÃø¼Ô»ëÅÀ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤À¤±¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê²áµî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¸À¤¤Êý¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡×¤ÈÇØ·Ê¤´¤ÈÆÉ¤ß²ò¤¯»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤Î·ÐÎò¤ä»×ÁÛ¡¢²áµî¤ÎÃøºî¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤Î»ëÅÀ¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆ±¤¸¡ÖÅØÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤â¡¢¶ìÏ«¤ÎÂ¿¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤À¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿ÅØÎÏ¤È¡¢Íý¶þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿ÅØÎÏ¤Ç¤Ï¡¢´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¹ÅÙ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô»ëÅÀ¤ÇÆÉ¤à¤È¡¢Ê¸¾Ï¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¸À¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦É¬Á³¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃø¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ö¤ó°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤ÆÉ¤ßÊý¤Ç¤¹¡£
É¬Í×¤Ê»ëÅÀ¢¡¡½ñÀÒ»ëÅÀ
¡¡2¤ÄÌÜ¤¬¡Ö½ñÀÒ»ëÅÀ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡ÈÆÉ²ò¡É¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤½¤Î¤â¤Î¤òÀµ¤·¤¯Âª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ìÊ¸¤Ï²¿¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤¬º¬µò¤Ç¡¢¤É¤³¤¬·ëÏÀ¤Ê¤Î¤«¡£ÈæÓÈ¤Ê¤Î¤«¡¢ÃÇÄê¤Ê¤Î¤«¡£¼ç¸ì¤ÏÃ¯¤«¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤Ö¤ì¤º¤Ë²¡¤µ¤¨¤ëÆÉ¤ßÊý¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤¬¼å¤¤¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±Ç®¿´¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤²ò¼á¤À¤±¤ò½¦¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢½ñÀÒ»ëÅÀ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢»¿À®¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¤Ç¤â¡ÖÁê¼ê¤Î¼çÄ¥¤òÀµ³Î¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾å¤Ç¡×È½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬µÄÏÀ¤Ç¶¯¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤¬ÃúÇ«¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
É¬Í×¤Ê»ëÅÀ£¡¡ÆÉ¼Ô»ëÅÀ
¡¡3¤ÄÌÜ¤¬¡ÖÆÉ¼Ô»ëÅÀ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤Î·Ð¸³¤ä¡¢¤¤¤ÞÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤ÆÆÉ¤à»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸Ê¸¾Ï¤Ç¤â¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»É¤µ¤ë¾ì½ê¤¬°ã¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ï°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ò¤È¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿Â¦¤ÎÄË¤ß¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¤È¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤½¤¦¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¿Â¦¤ÎÄË¤ß¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ç¤Ï¡¢È¿±þ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¸¾Ï¤Î²ò¼á¤Ï¡¢Í½½¬¤ÎÍÌµ¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ÎÆÉ¼Ô»ëÅÀ¡¢¤Ä¤Þ¤ê²áµî¤Î·Ð¸³¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¶¯¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÆÉ½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆÉ¼Ô»ëÅÀ¤ò¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¤Ï¡ÈÀµ²ò¤òÅö¤Æ¤ë¥Æ¥¹¥È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤ò°é¤Æ¤ëÆ»¶ñ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
É¬Í×¤Ê»ëÅÀ¤¡¡Â¾¼Ô»ëÅÀ
¡¡¤½¤·¤Æ4¤ÄÌÜ¤¬¡ÖÂ¾¼Ô»ëÅÀ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬Ì©¤«¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¯ÎÏ¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡¢Í½½¬¤äÉü½¬¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¿Í¤Ï¤³¤ÎËÜ¤ò¤É¤¦ÆÉ¤ó¤À¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê»öÎã¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤Î¤«¡£¤É¤³¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Á¡¢¤É¤³¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛÁüÎÏ¤Î³°Â¦¤Ë¤¢¤ëÆÉ¤ß¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¸¾Ï¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â¡¢²ò¼á¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤Ï°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÀ®¸ù¤Ï¿Í¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¾þ¤ê¡¢¼ºÇÔ¤ÏÆâÌÌ¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢»ä¤Ï¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¼«¿®¤¬É½¾ð¤Ë½Ð¤Æ¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤Ï¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¼þ°Ï¤¬´üÂÔ¤È¤¤¤¦¥Ù¡¼¥ë¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¡¢Â¾¼Ô¤¬É½ÌÌ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ºÇÔ¤Î²ò¼á¤Ï¶á¤¤¤Î¤Ë¡¢À®¸ù¤ÎÂª¤¨Êý¤¬¼ç´Ñ¤ÈµÒ´Ñ¤Ç°ã¤¦¡£¤³¤Î¥º¥ì¤òÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î²ò¼á¡É¤«¤é¡ÈÎ©ÂÎÅª¤Ê¸ÀÍÕ¡É¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬Â¾¼Ô»ëÅÀ¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÉ½ñ¤ò°ìÅÙ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô»ëÅÀ¤ÇÇØ·Ê¤òÆÉ¤ß¡¢½ñÀÒ»ëÅÀ¤Ç¼çÄ¥¤ò²¡¤µ¤¨¡¢ÆÉ¼Ô»ëÅÀ¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë°ú¤¤Ä¤±¡¢Â¾¼Ô»ëÅÀ¤ÇÀ¤³¦¤ò¹¤²¤ë¡£¤³¤Î»Í¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ò¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ìºý¤ÎËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¼ª¤òÃÃ¤¨¤Æ4ÇÜÂ®ÆÉ¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦¼èºà²ÃÉ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë