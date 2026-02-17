¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤ê¥Þ¥·¡×¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤Èµã¤«¤ì¤Æ¤â¥¤¥ä¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ä¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ò¡Ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÝ¸î¼Ô¡×¤¬È¾Ê¬°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡È°ÛÍÍ¤ÊÇØ·Ê¡É
¡¡¿®¹æÂÔ¤Á¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÁë¤«¤é¡¢¼ÖÆâ¤òÊâ¤²ó¤ë»Ò¤É¤â¤Î±Æ¡Ä¡Ä¡£Ç¯¡¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ÎÁõÃåÎ¨¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÉÔ°Â¤Ê¸÷·Ê¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤òÅ¬Àµ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¡¢ÈóÁõÃå¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ»ÈÍÑ»þ¤ÎÃ×»àÎ¨¤Ï5.6ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±ÌÀÇò¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ò¤·¤Ê¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ÎÁõÃå¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ä¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö¿Æ¤ÎÂÕËý¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤À¤±¤Ç¤ÏÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¡Ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÝ¸î¼Ô¡×¤¬È¾Ê¬°Ê¾å¡©
¡¡¤Þ¤º¤½¤â¤½¤â¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤òÀµ¤·¤¯ÁõÃå¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£·Ù»¡Ä£¤ÈJAF¤Ë¤è¤ë2025Ç¯¤ÎÁ´¹ñÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Î»ÈÍÑÎ¨¤Ï82.4¡ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡Ö8³ä¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤ò°ÂÁ´¤ËºÂ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±Ä´ºº¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÃåºÂ¾õ¶·Ä´ºº¡Ê»Ò¤É¤â¤òÀµ¤·¤¯ºÂ¤é¤»¡¢¹´Â«¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ë¡×¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥Í¥¹¤ÎÄù¤á¤Ä¤±ÉÔÂ¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥æ¡¼¥¹¡×¤Î¾õÂÖ¤¬44.4¡ó¤Ë¤â¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Ï8³ä¤¤¤ë¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ò¤É¤â¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á5³ä¶¯¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤â¤½¤â¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤¬2³ä¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤¬´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥ß¥¹¥æ¡¼¥¹¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥Ï¡¼¥Í¥¹¤ÎÄù¤á¤Ä¤±ÉÔÅ¬Àµ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥¥Ä¤¯¹´Â«¤¹¤ë¤È»Ò¤É¤â¤¬·ù¤¬¤ë¡×¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÄù¤á¤ë¤È¸üÃå¤Î¤È¤¤ËÁõÃå¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤»¤ï¤·¤Ê¤¤°é»ù¤Î¤Ê¤«¡¢²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ÎÁõÃå¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÅ¶¨¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ÎÁõÃå¤½¤Î¤â¤Î¤òÊü´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Îã¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ËÌ´ØÅì¤ÇÉ×¤È4ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÈÊë¤é¤¹ÀÐ°æ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢30Âå½÷À¡Ë¤Ï¡¢2ºÐ¤ÎÌ¼¤òÏ¢¤ì¤ÆÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿µÁ»Ð¡ÊÉ×¤Î»Ð¡Ë²ÈÂ²¤Î¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¡×¤ËØ³Á³¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¤¬²È¤Î¼Ö¤ËµÁ»Ð²ÈÂ²¤ò¾è¤»¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¶á¤¯¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤¬1¤Ä¤·¤«ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É×¤¬¥»¥«¥ó¥É¤Î·Ú¤«¤é¤â¤¦1¤Ä¤ò°Ü¤·¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤¬¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡£
¡¡¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢µÁ»Ð¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¤¢¡¼¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¥¦¥Á¤Î»Ò¡¢¤É¤¦¤»¤Ä¤±¤Æ¤âÈ´¤±¤Á¤ã¤¦¤·¡Ù¤È¤¤¤¦Ä´»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤º°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤Èµã¤«¤ì¤Æ¤â¥¤¥ä¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÎÉ×¤ÏµÁ»Ð¤Î»Ò¤ò¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Ë¾è¤»¡¢ÁõÃå¼ê½ç¤òµÁ»Ð¤Ë¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁõÃå¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÌäÂê¤ÏÍ·¤ÓÈè¤ì¤¿¤¢¤È¤Îµ¢¤êÆ»¤Ëµ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµÁ»Ð¤Î»Ò¤¬¡Ø¤â¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¥°¥º¤ê¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤Æ¤âË½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ù¥ë¥È¤¬Äù¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£ µÁ»Ð¤¬¡Ø¤¤¤¤¤è¡¢¤ä¤Ã¤È¤¯¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤Î¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤òÄù¤á¤Æ¡¢½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â½ÐÈ¯¤·¤Æ10Ê¬¤Û¤É¿Ê¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤ò¸«¤¿É×¤¬¡¢ÆÍÁ³¡Ø¤¨¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ï!?¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢µÁ»Ð¤Î»Ò¤¬¸ª¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³°¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡µÁ»Ð¤Ï°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡Ø¤À¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤Èµã¤«¤ì¤Æ¤â¥¤¥ä¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤ä¤éºÇ½é¤«¤é¡¢¸ª¥Ù¥ë¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡Ù¤È¤â¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Ñ¥Ã¤È»ß¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤â¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²È¤Þ¤Ç5Ê¬¤Û¤ÉÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬µã¤¯¡¢Ë½¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤ÁõÃåÊýË¡¤ò¾ïÂÖ²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤ê¥Þ¥·¡×¤È¤¤¤¦Íî¤È¤··ê
¡¡²Ã¤¨¤Æ¾å¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ª¥Ù¥ë¥È¤ò³°¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹ø¤Ï¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿°Õ¼±¤¬»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÈï³²¤ò¾·¤¯¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢¾¦ÉÊ¤Î°ÂÁ´¤Ê»ÈÍÑÊýË¡¤ò·¼È¯¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¾ÃÈñ°ÂÁ´¥Ê¥Ó from ¾ÃÈñ¼ÔÄ£¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÂÅ¶¨¡×¤¬¾·¤¤¤¿ÍÄ»ù¤Î½Å½ý»ö¸Î¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð2ºÐ¤Î»Ò¤¬¸åÉôºÂÀÊ¤Î¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Ë¸ª¥Ù¥ë¥È¤ò³°¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÃåºÂÃæ¡¢»þÂ®40km¤Û¤É¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤¬¤¢¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Ï¥·¡¼¥È¤«¤éÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾åÈ¾¿È¤¬·ã¤·¤¯¿¶¤é¤ì¡¢¼Ö¤ÎÂ¦ÌÌ¤ËÆ¬¤ò¶¯ÂÇ¡£¡ÖÆ¬³¸¹ü´ÙË×¹üÀÞ¡¢µÞÀ¹ÅËì²¼½Ð·ì¡¢Ç¾ºÃ½ýµÚ¤ÓÇ¾¿À·Ð¤ÎÂ»½ý¡×¤È¤¤¤¦½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö»Ò¤É¤â¤¬·ù¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Î¸ªÉôÊ¬¤ò³°¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÃåºÂ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ¬Éô¤¬½Å¤¤ÍÄ»ù¤Ï¤È¤¯¤Ë¡¢¸ªÉôÊ¬¤Î¹´Â«¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¾×ÆÍ»þ¤Ë¾åÈ¾¿È¤ÎÆ°¤¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤º¡¢¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¸ª¥Ù¥ë¥È¤ò³°¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥Ï¡¼¥Í¥¹¤Î¹´Â«¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç»Ò¤É¤â¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Ï·ë²ÌÅª¤ËÆ±ÍÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥Í¥¹¤ò½½Ê¬¤ËÄù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¶á½ê¤À¤«¤é¡×¤¬¾·¤¤¤¿Èá·à
¡¡»Ò°é¤Æ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¡Öµã¤¶«¤Ö»Ò¤É¤â¤Ë¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¼ê´Ö¤¬¡¢ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤ºî¶È¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Á÷·Þ¤Ç»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤ä¡¢¶áµ÷Î¥¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤È¤¯¤Ë¡¢ÁõÃå¤Î¼ê´Ö¤ò¾ÊÎ¬¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¶áµ÷Î¥¤À¤·Âç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÈá·à¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡2016Ç¯2·î¤ËÂçºå»Ô¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿3ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¶»Éô°µÇ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤Ï¡Ö¶á½ê¤Ø¤ÎÇã¤¤Êª¤À¤«¤é»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¸å¤ËÊì¿Æ¤«¤é³ÐÀÃºÞ¤ÎÀ®Ê¬¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤«¤éÍî¤Á¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò½¦¤ª¤¦¤È¤·¤ÆÁàºî¤ò¸í¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¶á¾ì¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ß¥é¡¼¤Î³ÑÅÙ¤ä¿È¤Î²ó¤êÉÊ¤ÎÃÖ¤¾ì¤Ê¤É¡Ö±¿Å¾¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤Ç½ÐÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö½ÐÈ¯¤«¤é30Ê¬°ÊÆâ¡×¤Î»ö¸Î¤À¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¡£Çã¤¤Êª¤äÁ÷·Þ¤Ê¤É¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÆ»¡×¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï°Õ¼±¤¬´Ë¤ß¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æü¾ï¤Î¸÷·Ê¤¬»´¾õ¤Ø¤È°ìÊÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
Èá·à¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤É¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤â
¡¡º£²ó¸«¤Æ¤¤¿»öÎã¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¡×¤è¤ê¤â¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Î±ß³ê¤Ê¿Ê¹Ô¡Êµã¤«¤»¤Ê¤¤¡¢Áá¤¯Ãå¤¤¿¤¤¡Ë¡×¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤¹¤Ù¤»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¤òÊÎ¤í¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¡×¤È¤·¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£ËÁÆ¬¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¥ß¥¹¥æ¡¼¥¹¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ò°ÂÁ´¤ËÃåºÂ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÏÈ¾Ê¬¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¼«¿È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Á¾õ¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÂ©»Ò¤Î¿ÈÄ¹¤¬¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤Ê¿å½à¡×¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼«¤é¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ò°·¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆ±Åù¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò»Ò¤É¤â¤ËÇØÉé¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¤¤¶»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁõÃåÊýË¡¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤ò´¬¤Ìá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆüº¢¤«¤é¤Î¿´¤¬¤±¤È¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥Í¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÆ°ºî¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î°Õ¼±¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤ÎÁõÃå¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡Ö6ºÐÌ¤Ëþ¡×¤ÎÃÊ³¬¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄÌ¾ï¤ÎºÂÀÊ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿6ºÐ°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¡×¤ò»×¤ï¤Ì´í¸±¤Ë»¯¤¹¡¢¡Ö¿ÈÄ¹¤È¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¡×¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡Ê¼¯´Ö ÍÓ»Ô¡Ë