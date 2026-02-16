dアカウントにてAndroidでも同期パスキーが提供開始！Googleアカウントで自動同期

NTTドコモは12日、同社が提供している会員登録（ID）サービス「dアカウント」（ https://id.smt.docomo.ne.jp/ ）においてAndroidでパスワードレスな認証方式「パスキー認証」の同期機能に対応開始したとお知らせしています。これまではAndroidのパスキーは発行したスマートフォン（スマホ）などの端末以外では利用することができませんでしたが、今後新規で発行したパスキーは同期パスキーとなります。

同期パスキーは同じ「Googleアカウント」でログイン済みの端末間で自動同期されるようになります。これにより、機種変更時にパスキーの再発行が不要になるため、同社では同期パスキーへの移行を検討するように案内しています。なお、すでに発行済みのパスキーについてはこれまで通りに利用が可能です。またパスキーの設定は設定したい端末にて「パスキー端末設定」ページ（ https://id.smt.docomo.ne.jp/ast/tra/id/conts/setwebauthn/top/ ）にアクセスして行います。


NTTドコモではアカウント（ID）サービスであるdアカウントにおいてセキュリティー対策として2023年4月よりFIDO AllianceとW3Cが推進する最新の国際標準技術であるパスワードレスによる認証方式であるパスキー認証を提供しており、ログインにパスワードを用いないため、近年被害が急増しているフィッシング詐欺に対しても効果的な認証方式だとしています。今回、そんなパスキー認証がAndroidにおいて同期機能に対応しました。



記事執筆：memn0ck


