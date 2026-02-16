新たな”アーバン”クルーザーが登場！

トヨタのインド法人は2026年1月20日、バッテリー式電気自動車（BEV）「アーバンクルーザー エベラ」を初公開しました。

欧州向けモデル「アーバンクルーザー」をベースにしたSUVとして登場し、発表直後から注目を集めています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタが新型「“アーバン”クルーザー“エベラ”」です！ 画像で見る（77枚）

アーバンクルーザーエベラは、トヨタとスズキが電動車領域で協業するなかで誕生したBEVです。スズキ初のBEV「eビターラ」と兄弟車の関係にあり、生産はインドで行われています。

ボディサイズは全長4285mm×全幅1800mm×全高1640mm、乗車定員は5名。日本市場の車種でいえば、「ヤリスクロス」より大きく、「ハリアー」よりコンパクトなクラスに位置づけられています

外観は「アーバンテック」をコンセプトに、基本的にはeビターラを踏襲。フロントのみ最新のトヨタ車に共通するハンマーヘッドデザインを採用しました。

フロント以外の造形はeビターラと共通としつつ、都会的で先進的な印象を与えています。

室内も同様に、eビターラのデザインをベースとし、10.25インチのデジタルメーターと10.1インチのマルチメディアディスプレイを装備。シンプルながら先進性を感じさせるコックピットとしています。

ボディカラーはモノトーン5色、デュアルトーン4色と豊富なカラーバリエーションを展開。定番色に加え、アクセントの効いたカラーも用意され、デザインの存在感を引き立てるラインナップです。

パワートレインは前輪駆動でフロントに電気モーターを搭載。最高出力106kW（144馬力）・最大トルク189Nm仕様と、128kW（174馬力）・189Nm仕様の2種類の設定になっています。

バッテリー容量も49kWhと61kWの2種類が用意され、最も燃費の良いモデルで一充電の走行距離は543kmとされています。

インド市場での予約は2026年1月20日から開始されており、価格については今後発表される予定です。

日本市場未発表ながら、すでにネット上では、サイズ感や車格から、導入を期待する声が上がっています。

ユーザーからは、「コンパクトSUVでこの存在感は強い」「カッコイイ」といったデザイン面を評価する声が多く見られます。

一方で、「日本に来たらいくらになるんだろう」「日本でも売って欲しい」「このサイズのBEVは需要ある」など、日本導入を前提としたコメントも目立ちました。

都市部でも扱いやすいサイズ感とBEVならではの特性を備えたモデルとして、今後の展開に注目が集まっています。