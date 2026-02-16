ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤À¤«¤é¡×¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡ÄÄ´ºº´±¤¬¡È²ÈÂ²Ì¾µÁ¤ÎÄÌÄ¢¡É¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤ë¥ï¥±¡Ú¹ñÀÇÄ£½Ð¿ÈÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
ÀÇÌ³Ä´ºº¤Î¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Ä´ºº´±¤Î¼ÁÌä¤¬»ö¶È¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë´¶¤¸¤¿¤ê¡¢Ä´ººÆâÍÆ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÄ´ºº´±¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÊÆâÍÆ¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¤Ï²¿¤¬Ä´¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£½Ð¿ÈÀÇÍý»Î¤Î×¢ÅÄÎ´¹¬»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡Ø¸ÜÌäÀÇÍý»Î¤Î¤¿¤á¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤éÆÉ¤àËÜ¡Ù¡ÊÃæ±û·ÐºÑ¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÌÜÅª¤È¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤À¤«¤é¡×¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤ÀÇÌ³Ä´ºº¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤ò¡×Ä´¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¤½¤â¤½¤âÀÇÌ³Ä´ºº¤ÇÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¿½¹ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿½¹ðµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¿½¹ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÇ¼ÀÇ¼Ô¤¬¿½¹ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÏÀµ¤·¤¤¤«¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
ÀÇÌ³Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¿½¹ðµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¿½¹ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¿½¹ð¸í¤ê¤ä¿½¹ðÏ³¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤½êÆÀ¶â³Û¡¦²ÝÀÇÉ¸½à¡¢¿½¹ðÇ¼ÀÇ³Û¤Ç´ü¸Â¸å¿½¹ð½ñËô¤Ï½¤Àµ¿½¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦´«¾©¤·¡¢±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï·èÄêËô¤Ï¹¹Àµ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÌÜÅª¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ä´ººÈÏ°Ï
ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¤ÏË¡Äê¤Î»öÁ°ÄÌÃÎ»ö¹à¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤ÎÌÜÅª¤¬Ç¼ÀÇ¼Ô¤ÈÀÇÌ³ÂåÍý¿Í¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ëÄ´ºº¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¡ÖÄó½Ð¤µ¤ì¤¿Ç¼ÀÇ¿½¹ð½ñ¤ÎµºÜÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡×¡¢¡Ö¡ÊÇ¼ÀÇ¿½¹ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ª¤±¤ë¡ËÇ¼ÀÇµÁÌ³¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦³µ³çÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Î·Ð¸³¤ò¿½¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÀÇÅö¶ÉºßÇ¤Ãæ¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼Ô¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢»ö¶È½êÆÀ¤Î·×»»¤ËÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º¼èÆÀ¤Î¤³¤È¤ä¡¢ËÜ¿ÍµÚ¤Ó²ÈÂ²¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤ä²ÈÂ²Ì¾µÁ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ýºÂ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤òÅ¸³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä´ººÀè¤Î¸ÜÌäÀÇÍý»Î¤«¤é¡Ö»ö¶È¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï»ö¶È¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÂ¾¤Î»ö°Æ¤Ç¤âÅÙ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢É®¼Ô¤¬Ä´ººÂÐ±þ»Ù±ç¤È¤·¤Æ¤¢¤ëÀÇÍý»Î¤ÎÊý¤È°ì½ï¤ËÀÇÌ³Ä´ºº¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢Ä´ººÃ´Åö¼Ô¤¬»ö¶È¤Î·èºÑÀìÍÑ¤ÎÄÌÄ¢°Ê³°¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÄÌÄ¢¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤½¤ÎÀÇÍý»Î¤ÎÊý¤Ï¡Ö»ö¶È¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÄÌÄ¢¤ÏÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¶È¤Ë´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÄÌÄ¢¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²£¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤ª´¶¤¸¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡»ö¶È¤Ë´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ëÄ´ººÃ´Åö¼Ô¤¬ÌäÂê¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö»ö¶È¤Ë´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤âÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë
ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î¶âÁ¬¤ò´Þ¤à·ÐºÑ¼è°ú¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥é¥ê¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î¶âÁ¬¤ò´Þ¤à·ÐºÑ¼è°ú¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤ò¿´ÄìÍý²ò¤·¤Æ¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤òÁÛÄê¤·¤¿ÂÐ±þºö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢Ä´ººÂÐ±þ¤ò¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î¶âÁ¬¤ò´Þ¤à·ÐºÑ¼è°ú¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÆÀÀÇ¤Î²ÝÀÇ¤ÈÄ´ºº¤Î´ðËÜÅª¤Ê»ö¹à¤òÎã¤Ë´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÇÍý»Î¤ÎÊý¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤Î½êÆÀ¤Ë²ÝÀÇ¤¹¤ë½êÆÀÀÇ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢1ÎñÇ¯¡Ê1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î½êÆÀ¡Ê½êÆÀÀÇË¡¤ÇÄê¤á¤ë¡Íø»Ò¡¢¢ÇÛÅö¡¢£ÉÔÆ°»º¡¢¤»ö¶È¡¢¥µëÍ¿¡¢¦Âà¿¦¡¢§»³ÎÓ¡¢¨¾ùÅÏ¡¢©°ì»þµÚ¤Óª»¨¤Î10¼ïÎà¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÝÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ª¤Î¡Ö»¨¡×¤Ï¡¢½êÆÀÀÇË¡¤¬¡Íø»Ò¤«¤é©°ì»þ¤Þ¤Ç¤Î9¤Ä¤Î½êÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÄÊÌ¤Ë¤½¤Î½êÆÀ¤ÎÆâÍÆ¤òµ¬Äê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤â³ºÅö¤·¤Ê¤¤½êÆÀ¤ò¡Ö»¨½êÆÀ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤â³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤òÊñ³çÅª¤Ë¡Ö»¨½êÆÀ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤½êÆÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤Î½êÆÀ¤È¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÇÈó²ÝÀÇ¡¢ÌÈÀÇ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½ü¤¡¢¸Ä¿Í¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡¢¸Ä¿Í¤¬ÆÀ¤¿·ÐºÑÅª¤ÊÍø±×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£½êÆÀ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤ÇÆÀ¤¿¤«¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
À¸³èÈñ¤ÎÂ¤·¤ä¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¸¦µæ¤ä¼ñÌ£¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍø±×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï½êÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ËÃ¼¤Ê»öÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÒÇî¤Ê¤ÉÉÔË¡¤Ê¹Ô°Ù¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤¬¸½¤Ë·ÐºÑÅª¤ÊÍø±×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï½êÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î½êÆÀ¤ò¹ç·×¤·¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¤Ç¼ÀÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½êÆÀÀÇ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ã¯¤Î½êÆÀ¤È¤Ê¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Â¼Á½êÆÀ¼Ô²ÝÀÇ¤Î¸¶Â§¤Ë¤è¤êÈ½Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ´¤Æ¤Î½êÆÀ¡×¤¬ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö¼Â¼Á½êÆÀ¼Ô²ÝÀÇ¡×¤Î¸¶Â§¤È¤Ï
¤¢¤ë½êÆÀ¤¬µ¢Â°¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ô¤¬³°¸«¾å¤ÎÃ±¤Ê¤ëÌ¾µÁ¿Í¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅªÍø±×¤ò¼Â¼ÁÅª¡¢½ª¶ÉÅª¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢³°·Á¾å¤Î¼è°úÌ¾µÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅªÍø±×¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ëµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ò½êÆÀ¤Îµ¢Â°¼Ô¤È¤·¤Æ²ÝÀÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀÇË¡¾å¤Î¸¶Â§¤ò¡¢¼Â¼Á½êÆÀ¼Ô²ÝÀÇ¤Î¸¶Â§¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤ªµ¤¤Å¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤Ï¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÊý¤ÎÄ´ººÂÐ¾ÝÇ¯Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤Î¼ç¶È¤Î½êÆÀ¡ÊÎã¤¨¤Ð»ö¶È½êÆÀ¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½êÆÀ¤¬Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÄ´ºº¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢
¡¦¤½¤ÎÊý¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î½êÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡ª
¡¦¼è°úÌ¾µÁ¤Î¤¤¤«¤ó¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¤½¤ÎÊý¤Î½êÆÀ¤ÈÇ§Äê¤µ¤ìÆÀ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î½êÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª
¤È¹Í¤¨¡¢ÂÐ±þºö¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
½êÆÀÀÇ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼ï½êÆÀ¶â³Û¤Î·×»»¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ýÆþ¶â³Û¤ÈÉ¬Í×·ÐÈñ¤Î¤³¤È¤À¤±¤òÄ´¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½êÆÀ¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤¿ºâ»º¤ä¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä´ººÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢Ä´ºº¤ÇÇÄ°®¤·¤¿¼ýÆþ¶â³Û¤ÈÉ¬Í×·ÐÈñ¤«¤é»»½Ð¤·¤¿½êÆÀ¶â³Û¤ò¾å²ó¤ëºâ»º¤ÎÁý²Ã¡¢ºÄÌ³¤Î¸º¾¯¤ä¾ÃÈñ»Ù½Ð³Û¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤ÀÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½êÆÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÀÇ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ë¡¿ÍÌ¾µÁ¤Î¼è°ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä´ººÃ´Åö¼Ô¤¬Ë¡¿Í¤Î»ö¶È¤È´ØÏ¢À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢Ìò°÷¤ä½¾¶È°÷¤Ê¤É¤ÎÌ¾µÁ¤Î¼è°ú¡Ê¶âÍ»µ¡´Ø¼è°ú¤Ê¤É¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¤âÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä´ººÃ´Åö¼Ô¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¾ÃÈñÀÇ¡¢¸»Àô½êÆÀÀÇ¡¢°õ»æÀÇ¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÎÄ´ºº¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤ÆÂÐ±þºö¤ò¸¡Æ¤¡¦¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬Ä´ººÂÐ±þ¤ÎÀ®ÈÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¡¦ÂåÉ½¼Ô¤È¸ÜÌäÀÇÍý»Î¤¬¡¢Àè¤Û¤É½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö»ö¶È¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï»ö¶È¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤«¡Ö»ö¶È¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÄÌÄ¢¤ÏÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¶È¤Ë´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÄÌÄ¢¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ö¶È°Ê³°¤Î¤³¤È¤äÌò°÷¡¦½¾¶È°÷¤Ê¤É¤ÎÌ¾µÁ¤Ë¤è¤ë¼è°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´ººÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»öÁ°¤Ë¸¡Æ¤¤·¤ÆËÉ¸æºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¡¦¿½¹ð¸í¤ê¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡Ê¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤Ç¤á¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤ë¡Ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
