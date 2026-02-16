½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ¤¬ÂçÉý¹â¤Ç£µÏ¢Æ¡¢¸üÏ«¾ÊÉô²ñ¤Ç¡Ö¥¢¥à¥·¥§¥×¥ê¡×¿³µÄÍ½Äê¤È³«¼¨
¡¡½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ<4506.T>¤¬ÂçÉý¹â¤Ç£µÏ¢Æ¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö£±£³Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡ÖÈó¼«¸Ê£é£Ð£ÓºÙË¦Í³Íè¥É¥Ñ¥ß¥ó¿À·ÐÁ°¶îºÙË¦¡×¡Ê¥¢¥à¥·¥§¥×¥ê¡Ë¤Ë´Ø¤·¡¢º£·î£±£¹Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÌô»ö¿³µÄ²ñºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¡¦À¸ÊªÍ³Íèµ»½ÑÉô²ñ¤Î¿³µÄ»ö¹à¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¡£º£²ó¤ÎÉô²ñ¤Ç¤Î¿³µÄ¤ÇºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¤Î¥¢¥à¥·¥§¥×¥ê¤Î¾µÇ§¤Î²ÄÈÝ¤Ê¤É¤¬È½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Ìô¤Î¼ÂÍÑ²½¤ò´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ¤Ï£Ò£Á£Ã£Ô£È£Å£Ò£Á¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºòÇ¯£¸·î£µÆüÉÕ¤Ç¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
