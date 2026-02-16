Ê¡»³²í¼£¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¼«¿È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡È°Õ³°¤Ê¤¤Ã¤«¤±¡É¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¤À¤è¤Í¡×
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê57¡Ë¤¬¡¢14Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØFUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI ·î¸÷ ¤º¤Ã¤È¤³¤Î¸÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤¿Ê¡»³²í¼£
¡¡±Ç²è¤Ï¡¢Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Î¤³¤±¤éÍî¤È¤·¸ø±é¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢Ê¡»³¼«¤é¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢22ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷À¤Ë¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¡£
Ê¡»³¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÍ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ºÇ½é¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¥Õ¥¡¥ó¡Ö»ä¤Ï¡ÈÊ¡»³²í½©¡É¡£¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ä¡×
Ê¡»³¡Ö¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¡ÈÊ¡»³²í½©¡É¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡ÈÊ¡»³²í½©¡É¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¸½¼Â¤Ë¡ØÊ¡»³²í¼£¡Ù¤¬¤¤¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Ê¡»³¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¤À¤è¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Î³§¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë