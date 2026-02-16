·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¡Û´óÉÕ ¡Ä ²¬ËÜ¾Ë»Ò¡¢¥Õ¥ë¥Ã¥¿¡¢¥Ö¥ëー¥¤¥Î¥Ù¡¡(2·î13ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇä¤é¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î2·î12Æü¤«¤é13Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ16Æü9»þ27Ê¬¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò²¼ÍîÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢¥No.2¡¡ÌÚÆÁ¿ÀÎÈ <2700>
¡¡25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ3.3ÇÜ¤Î81.6²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢26Ç¯12·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ51.0¡ó¸º¤Î40²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤à¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡²¼ÍîÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<343A> £É£Á£Ã£Å¥È¥é ¡¡Åì£Ó ¡¡ -24.41 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 46.49
<2700> ÌÚÆÁ¿ÀÎÈ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -23.53 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-51.03
<7072> ¥¤¥ó¥Æ£Í ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -22.69 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ -8.86
<142A> ¥¸¥ó¥¸¥Ö ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -22.42 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<2330> ¥Õ¥©ー¥µ¥¤¥É ¡¡Åì£Ó ¡¡ -22.35 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-76.20
<5994> ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥·¥ó ¡¡Åì£Ó ¡¡ -21.85 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<6835> ¥¢¥é¥¤¥É£È£Ä ¡¡Åì£Ó ¡¡ -20.48 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-23.66
<6580> ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥× ¡¡Åì£Ç ¡¡ -19.48 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡147.83
<5621> ¥Ò¥åー¥Þ¥ó£Ô ¡¡Åì£Ç ¡¡ -18.92 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 19.82
<264A> £Ó£ã£è£ï£ï ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -18.32 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<3913> £Ç£ò£å£å£î£Â ¡¡Åì£Ó ¡¡ -17.35 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 17.86
<4372> ¥æ¥ß¥ë¥ê¥ó¥¯ ¡¡Åì£Ç ¡¡ -16.90 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-20.68
<7082> ¥¸¥â¥Æ¥£ー ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -16.43 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ -1.08
<298A> £Ç£Ö£Á¥Æ¥Ã¥¯ ¡¡Åì£Ç ¡¡ -16.11 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<1718> Èþ¼ù¹©¶È ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -16.06 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-29.69
<4168> ¥ä¥×¥ê ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -15.94 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 11.74
<8769> £Á£Ò£Í ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -15.47 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡3.09
<7271> °Â±Ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -15.38 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡293.45
<4069> ¥Ö¥ëー¥ßー¥à ¡¡Åì£Ç ¡¡ -15.37 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<5892> ¥æ¥È¥ê ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -15.11 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 73.75
<4058> ¥È¥è¥¯¥â ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -14.92 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 18.16
<5027> ¥¨¥Ë¥Þ¥¤¥ó¥É ¡¡Åì£Ç ¡¡ -14.44 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 78.14
<4074> ¥é¥ー¥ë ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -14.32 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 34.09
<7061> ÆüËÜ¥Û¥¹¥Ô¥¹ ¡¡Åì£Ç ¡¡ -14.14 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 81.82
<153A> ¥«¥¦¥ê¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -14.00 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡1.96
<6548> Î¹¹©Ë¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -13.87 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<479A> £Ð£Ò£Ï£Î£É ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -13.85 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡121.88
<3042> ¥»¥¥å¥¢¥ô¥§ ¡¡Åì£Ó ¡¡ -13.80 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<6840> £Á£Ë£É£Â£Á ¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -13.64 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 79.35
<7057> ¥¨¥Ì¥·ー¥¨¥Ì ¡¡Åì£Ó ¡¡ -13.56 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-67.63
<4179> ¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È ¡¡Åì£Ç ¡¡ -13.49 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<472A> ¥ß¥é¥Æ¥£¥Ö ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -13.36 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡260.98
<3323> ¥ì¥«¥à ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -13.33 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<6637> »ûºêÅÅµ¤ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -13.22 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡5.26
<2586> ¥Õ¥ë¥Ã¥¿ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -13.19 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -5.52
<3719> £Á£É¥¹¥Èー¥à ¡¡Åì£Ó ¡¡ -12.91 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 54.44
<5038> £å£×£å£Ì£Ì ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -12.85 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 25.29
<9554> ¥¨¥¤¥Ó¥Ã¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -12.65 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 30.07
<155A> ¾ðÊóÀïÎ¬¥Æ¥¯ ¡¡Åì£Ç ¡¡ -12.37 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 37.41
<5137> ¥¹¥Þー¥È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -12.28 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡171.43
<6633> £Ã£Ç£Ó£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -12.17 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 25.00
<5597> ¥Ö¥ëー¥¤¥Î¥Ù ¡¡Åì£Ç ¡¡ -12.11 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<4170> ¥«¥¤¥¼¥ó ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -12.06 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡5.26
<3667> £å£î£é£ó£è ¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -11.94 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<7746> ²¬ËÜ¾Ë»Ò ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -11.81 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<3920> ¥¢¥¤¥Óー¥·ー ¡¡Åì£Ó ¡¡ -11.68 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<475A> ¥®¥ß¥Ã¥¯ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -11.58 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<3928> ¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È ¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -11.58 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 12.01
<9562> ¥Ó¥¸¥³ー¥Á ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -11.54 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<3900> ¥¯¥é¥¦¥É£× ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -11.34 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-78.86
¢¨²¼ÍîÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿16Æü9»þ27Ê¬³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£²¼ÍîÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹