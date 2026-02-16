先発ローテーション入りを目指す2年目の佐々木朗希投手（24）が15日（日本時間16日）に今季初となるライブBPに登板。計17球を投げ最速は98.6マイル（約158.6キロ）。安打性1、三振1の結果だった。登板後に取材に応じた佐々木は新球への取り組みについて語った。

大谷、由伸、アンドルー・フリードマン編成本部長、ブランドン・ゴームズGMらが捕手の後ろから、そしてロバーツ監督は三塁ベース付近から見守った2年目シーズン初のライブBP。対峙（じ）した金慧成に対して、1打席目の3球目、そして2度目の対戦での2球目に新球を投げ込んだ。

佐々木はライブBPでも試した新球について「カットというかスライダーというか…まあ、そこらへんはちょっとまだ方向性は…ピッチングコーチとも話しながら投げていってこう、決めようかなと思っている。自分なりに今日投げてみて、ピッチングコーチからも良かったって言ってもらえたので。またこっから開幕までも時間もあるので、しっかり方向性と精度を高めていきたいなと思います」と説明。狙いについては「投げていって（というの）もあると思うんですけど。カウントによってと、右左によっても変えていけるようなボールであると思うので。そこは状況に応じて。空振りが取れれば理想かなと思っています」と語った。