元AKB48メンバー、ミニスカから美脚スラリ お嬢様風コーデに絶賛の声「お人形さんみたい」「透明感凄い」
【モデルプレス＝2026/02/15】元AKB48の浅井七海が2月14日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元AKB「お人形さんみたい」と話題の美脚ショット
浅井は「Happy Valentine」という言葉とともに、ピンクの背景に映えるガーリーなお嬢様風のコーディネートを披露。黒の大きなリボンがついたパフスリーブの白いトップスに、裾がファーになった黒のミニスカート、白いカチューシャにショートブーツというコーディネートで、ミニスカートからはスラリとした美脚がのぞいている。
この投稿は「お人形さんみたい」「透明感凄い」「ミニスカ姿が可愛すぎる」「美脚に釘付け」「ファーのデザインがお洒落」「ガーリーな衣装が似合いすぎ」「お嬢様コーデ完璧」といった反響が寄せられている。
浅井は2016年10月、AKB48第16期生オーディションに合格し、チームBのキャプテンとして活躍。2024年1月31日をもってグループを卒業している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
