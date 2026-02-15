堀田真由、奥平大兼から「こんなに笑顔、見たことがない」
女優の堀田真由（27歳）が、2月14日に放送された紀行バラエティ番組「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（日本テレビ系）に出演。日曜劇場「御上先生」で共演した奥平大兼から「こんなに笑顔見たことがない」と驚かれた。
奥平大兼が番組のゲストとして登場。番組レギュラーの堀田とは日曜劇場「御上先生」で共演しているが、ドラマの内容がシリアスだったため、奥平は堀田について「こんなに笑顔、見たことがない」と驚く。
奥平は撮影当時、何か話した方がいいのではないかと思いつつも、「役柄的にあんまり話さない方がいいのかな」と考えていたという。しかし、以前から堀田の活躍を見ていたため「やっと共演できる」と喜んでいたそうだ。一方、堀田も「初めて『MOTHER』を見た時、この俳優さんは誰なんだ、ってなって。そこからご一緒したかったので、そこから共演して、現実と地続きな役なんだけど演技してない、みたいな圧倒的なリアルさがあって、惹きつけられました」と語った。
