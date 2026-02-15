この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎「言語は不完全だからこそ“いけてる”」イーロン・マスクの主張を脳科学の見地から徹底分析

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「イーロン・マスクさんが、人工知能の発達で人間の言語は数年で要らなくなる、言語さん、。何万年もごくろうさまでした、と言っていることについての私の分析」と題した動画を公開。イーロン・マスク氏が提唱する“言語不要論”に対し、脳科学の視点から言語の「不完全さ」にこそ価値があると反論した。



動画で茂木氏は、マスク氏が「5年から10年で自然言語は過去のものになる」と発言していることを紹介。しかし、近年の大規模言語モデルの登場によって「意外と自然言語って使えるよね」という認識が広まり、「自然言語の株は、まあ、上がったわけですよ」と、逆の潮流が生まれていると指摘する。



茂木氏が言語の重要性を説く根拠は、人間の脳とデジタルコンピューターの構造的な違いにある。同氏は「人間の脳がなんで言語っていうものを発達させたのかっていうと、ノイズがたくさんあるからなんですね」と解説。デジタルコンピューターがノイズレスであるのに対し、人間の脳内は常にノイズに満ちており、その中で安定して情報を伝達するために、情報を離散化するシステムとして言語が生まれたというのだ。この不完全な情報圧縮こそが、人間の自発性や創造性の源泉になっていると主張した。



結論として茂木氏は、マスク氏が目指すノイズのない「完全な思考」の伝達では、創造性が失われる危険性を指摘。「言語はなかなかしぶといんですよ」と述べ、ノイズに満ちた人間の脳にとって、言語というインターフェースは今後も重要な役割を担い続けるとの見解を示し、動画を締めくくった。