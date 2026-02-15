「めちゃくちゃやらかした」高井幸大の失点に繋がった痛恨ミスにネットざわつく！「スピードタイプに弱い？」「ちょっと擁護できない」
高井幸大と町野修斗が所属するボルシアMGは現地２月14日、ブンデスリーガ第22節で堂安律、小杉啓太を擁するフランクフルトと敵地で対戦。０−３で敗れた。
この一戦に、高井は３バックの左でスタメン出場したなか、０−２とリードされて迎えた75分に痛恨のミスを犯す。自陣でフランクフルトGKカウアン・サントスのロングフィードを処理しようとした際にトラップミス。このこぼれ球をアンスガー・クナウフに拾われて独走を許し、ゴールを決められた。
敗戦が決定的となる３失点に繋がったこのプレーに対して、SNS上では「こんな足遅かったっけ？」「スピードタイプに弱い？」「めちゃくちゃやらかした」「落ち込むな」「切り替えてほしい」「こんな日もある」「ちょっと擁護できない」といった声が上がっている
６試合勝ちなしと厳しい状況が続いているボルシアMGは次節、22日にフライブルクと敵地で激突。高井の汚名返上に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】高井幸大のミスからダメ押し弾を献上
