「凄まじい連中なんだ」母国で噴出した採点への疑問は抱かず　銀メダル豪選手がスノボ日本勢を絶賛「彼らをただただ尊敬している」【冬季五輪】

悔しい銀メダルを手にしたジェームズ。彼は躍進した日本勢を率直に称えた(C)Getty Images

現地時間2月13日に行われたスノーボード男子ハーフパイプ決勝では、日本勢が躍進。戸塚優斗が金メダルに輝き、山田琉聖も銅メダルを獲得。4位の平野流佳も3位とは1ポイント差で、「まさに桁外れ」（英公共放送『BBC』のティム・ウォーウッド氏）と絶賛されるハイレベルなパフォーマンスを披露した。

そんな日本の選手たちに“本音”を隠さなかったのは、2位に終わったスコッティ・ジェームズだ。31歳のベテランも2本目の試技で、スイッチバックサイド1440からバックサイド1440へと繋げる高難度の技を披露。93.50点の高得点を叩き出すなど存在感は示していた。

しかし、3回目で転倒した影響もあり、戸塚に1.50点だけ及ばず。豪州国内では「強奪された」と採点への不満が噴出。豪版『Yahoo! Sports』は、「オーストラリアで試合を観ていた大勢の人たちが、この金曜の夜にジェームズが不当な扱いを受けたのではないか、そして彼こそが初の金メダルを獲得すべきだったのではないかという疑問を抱いている」と、疑問の声が渦巻いた国内の反応を伝えている。

もっとも、当人は日本勢の技術力の高さを独特な言葉で評している。米紙『USA Today』の取材に応じたジェームズは、「彼らを国として、そしてライダーとしてただただ尊敬している。僕自身はあの結果に不満を持つ人がいるとは考えにくいよ」とコメント。上位陣に食い込んだ若武者たちへのリスペクトを示した。