「AIかと思った」「似合いすぎ」「5度見した」長崎MF山口蛍、アウェー遠征翌日に豪華衣装で…
V・ファーレン長崎が14日にクラブ公式X(@v_varenstaff)を更新し、「長崎ランタンフェスティバル」にキャプテンのMF山口蛍が参加したことを報告した。
前日に敵地で行われた古巣・ヴィッセル神戸戦(●0-2)にフル出場していた山口。クラブは「神戸から長崎に戻り『皇帝役』として長崎ランタンフェスティバルの皇帝パレードに参加しています」と写真で紹介している。
この投稿に対し、ファンから「めっちゃかっこいい」「AI生成かと思ったらホンモノやった」「似合いすぎてる」「あまりにも皇帝」「痺れる!」「5度見くらいしたよね」「昨日、神戸で試合だったのに、、お疲れさまです」「試合もイベントもハードワーク」「試合翌日のイベントなのに長崎のためにありがとう」などの声が上がった。
長崎ランタンフェスティバルは、長崎の冬を代表するイベント。豪華な中国衣装を身にまとった皇帝パレードでは、過去にさまざまな著名人が皇帝役を務めている。
長崎ランタンフェスティバル— V・ファーレン長崎【公式】 (@v_varenstaff) February 14, 2026
【#山口蛍 選手】
『皇帝パレード』スタート
神戸から長崎に戻り『皇帝役』として長崎ランタンフェスティバルの皇帝パレードに参加しています
是非、お近くの方はお立ち寄りください#vvaren #長崎旋風 @nagasakishikoho pic.twitter.com/j4vPZAsHzR