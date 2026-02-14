“落胆”した王者へ「再び立ち上がる日を待ち切れない」　15歳で金メダリストとなった43歳がエール【冬季五輪】

落胆したマリニンに元金メダリストが励ましの言葉を送った(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア男子フリーで、世界選手権2連覇を達成している米国のイリア・マリニンが、まさかのミスを連発した。フリーの得点が156.33点と伸び悩み、SPとの合計254.49点でメダル圏外の8位と失速した。

落胆したマリニンに対し、1998年の長野冬季五輪に当時15歳で出場して金メダルに輝いたフィギュアスケート女子のタラ・リピンスキーさんが、自身のインスタグラムで励ましの言葉を綴った。

現在43歳となったリピンスキーさんは、インスタで「あのような失意の瞬間にあなたが見せた気品、誠実さ、そしてスポーツマンシップは、あなたが超一流のアスリートであるだけでなく、いかに慈悲深く素晴らしい人間であるかを物語っています」とコメントすると、「あなたが再び立ち上がる日を待ち切れない」と、エールを送った。