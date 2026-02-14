モデルみたいなイタリアングレーハウンドさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万6000回再生を突破し、「違和感仕事してｗ」「もう人間でしょ」「イケメンすぎます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：細身の犬が寒そうだったので『人間の服』を貸してあげた結果…まさかの『似合い過ぎている光景』】

愛犬に上着を貸してあげたら…

Instagramアカウント「iggy_putto」の投稿主さんは、イタリアングレーハウンドの『プット』ちゃんとの暮らしを紹介しています。短毛のプットちゃんは、ちょっぴり寒がり。ある冬の日、お散歩に行くと、寒くて震え出したといいます。

プットちゃんはタートルネックの犬用ウェアを着ていましたが、それでも震える姿に「上着が必要だ…」と判断した投稿主さん。そこで、自身が着ていた上着を、プットちゃんに貸してあげることにしました。

違和感なさすぎる姿にキュン♡

投稿主さんの上着は、胸にロゴが入ったスポーティーなブルゾンだったそうです。犬用ウェアの上から羽織らせて、ボタンを留めてみると…。

プットちゃんの首周りに、上着のネックがジャストフィット！！まるで重ね着をしているような、おしゃれな姿になったのです。もともと着ていたタートルネックのウェアと色もぴったりで、その姿は海外モデルのよう…！

愛犬の素敵すぎる姿に、「人間よりも上手に着こなしている」と投稿主さん。思わず惚れ惚れしてしまう、スマートでかっこいいプットちゃんなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「めっちゃ似合ってる(笑)」「ファッション雑誌の撮影みたい」「イタグレにはやっぱタートルネック」など沢山の反響がありました。

Instagramアカウント「iggy_putto」には、プットちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「iggy_putto」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。