タレントの高橋愛（39）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】高橋愛、抱き合う夫婦ショット

2014年2月に、お笑いタレントのあべこうじ（50）と結婚した高橋。これまでInstagramで、おそろいのコーディネートで出かけたことや、空港で抱き合う姿など、夫婦仲睦まじい様子を発信してきた。

2026年2月13日の投稿では、「あすで結婚12年目だぁ。はやっ！すごっ！あべさん、ありがとね。いつもらぶ」と、11回目の結婚記念日を迎えることを報告。

夫のあべも12日、Instagramで、「サイコーのディナーのおかげで、ハッピィな12年目を迎えられる事が決定いたしました。今後とも夫婦共々、よろしくお願いします」と、つづっている。

2人の報告に、モーニング娘。の元メンバー・中澤裕子（52）、石川梨華（41）、新垣里沙（37）らが「いいね！」を付け祝福。

ファンからも、「早いねえ。びっくりだわー」「お二人を見ていると、ハッピィな気持ちになれます」「幸せなことがたくさん降り注ぎますように」など、多くのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）