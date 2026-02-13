【Bリーグバレンタイン番外編】B.LEAGUEの外国籍選手が教える「海外のバレンタイン事情」

今年も9日間の熱い戦いが繰り広げられた「B.LEAGUE モテ男No.1決定戦」

記念すべき10回目の開催となる今年は、13名の外国籍選手もエントリーしてくれてました。

B.LEAGUE CARDのバレンタインCPカードでは、「もらったチョコの数」などバレンタインデーにちなんだ選手への質問も掲載しています。

ただこれが、実は外国籍選手にとっては、少し難しかったり……。

なぜなら、日本でよく聞く「バレンタインにチョコを渡す」は日本独自の風習だからです。



では、海外ではバレンタインはどのように過ごすのでしょうか？いろんな選手に聞いてみました！

ザック・オーガスト選手

――アメリカではバレンタインをどうお祝いしますか？

学校に通う子供たちの場合は、私たちはいつもクラスの全員にキャンディーの箱を持っていき、名前を書いて配るように教えられてきました。少し大きくなると気にかけている人や特別な人がいると、ディナーやメッセージカードを書いたり、チョコレートや風船やバラだったりがバレンタインの一部となることが多いです。最も愛する人々とお祝いして相手のことを想っていることを知らせることがアメリカのバレンタインのスタイルです。



日本に来て3年目になります。アメリカでは贈り物やシチュエーション作りが重要だと感じます。日本では周りの人に菓子をプレゼントする印象で、一方アメリカでは、もっと特別な人に向けられているのかもしれません。ロマンチックな感じです。

――日本のバレンタインは、女性がチョコレートをあげます。

そうでしたね！アメリカとは反対ですね。そうですね、日本ではそうでした。見落としてました。アメリカでは男女両方ともであり得ますね。伝統的には、男性がバラやチョコレートを女性に贈ります。

――バレンタインの思い出はありますか？

思い出に残るバレンタインデーの体験。どれも特別だったので、一緒に祝う機会があった人全員。特に私のパートナーのパリス、彼女との思い出は特別です。それらはすべて私にとって大切な思い出です。

アイザック・フォトゥ選手

――ニュージーランドでは、バレンタインをどうお祝いしますか？

ニュージーランドのバレンタインデーは大切な人や好きな人にプレゼントをするのが一般的です。花だったりチョコレートだったり。そして、デートに行ってディナーや映画か何かにいきますね。

――バレンタインデーの過ごし方と思い出は？

バレンタインデーは大切な人と一緒に時間を過ごしますね、愛とロマンスの日ですね。 私と妻がヨーロッパに住んでいたときバレンタインでパリに行きましたそして、愛の街（パリ） はバレンタインデーを大切な人と過ごすのに最適な場所です。素敵な思い出になりました。私たちはただ出かけて、散歩したりエッフェル塔に行ったりして時間を過ごしました。すごくロマンチックな感じでしたね。

エージェー・エドゥ選手（フィリピン）

――フィリピンのバレンタインはどんな感じですか？

フィリピンでは男性がプレゼントをするのが一般的です。

――日本ではバレンタインデーに女性が男性にチョコレートをプレゼントするのが一般的で、３月１４日はホワイトデーと呼ばれて男性が女性にお礼のプレゼントをします。

それは良いですね。男性も何かもらえるのは良いですね。 キットカットの全部のフレーバーが好きなので、沢山ありますよねイチゴ、抹茶あとマカダミアナッツも好きです。美味しいですよね。

――バレンタインの予定は？

群馬にいると思うので、多分、焼肉に行くと思います。焼肉が大好きなので焼肉レストランに行くと思います。妻が先に見ないと良いですが、妻に花をプレゼントしたいですね、あとチョコレートも。そしてディナーに出かけ一緒にディナーを楽しみたいです。

フランシス・ロペス選手

――バレンタインの予定はありますか？

私のバレンタインデーの予定は、ジムに行ってトレーニングをして、そして次の日に成長した自分になりたいですね。なので、私の予定はジムでトレーニングです。

セルジオ・エル ダーウィッチ選手

オマール・ジャマレディン選手

トビン マーカス海舟選手

――バレンタインをどうお祝いしますか？

エル ダーウィッチ選手：バラの花や、ギフト、ディナー、ホテル。それがレバノンのスタイルですね。男女どっちも当てはまります。男性が女性に贈り物をするのと、その逆もあります。なので、愛の日みたいです。とても大きなイベントで、婚約している人や結婚している人はみんなバレンタインに力を入れてますね。

――バレンタインの思い出はありますか？

ジャマレディン選手：最近の思い出ではないですが小学校か中学の頃、花とか学校で買える物を持って学校を歩き回って、女の子にそれをあげたのを覚えてます。いつも少し緊張してました。でも楽しかったですね。それが私の最初のバレンタインの思い出です。

トビン選手：友達からイジられるのが怖かったです。

いかがでしたか？

国によって様々な過ごし方があるバレンタイン。



どのような形であれ、素敵な1日となりますように！

