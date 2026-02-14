¡Ú¥×¥íÌîµå2026 ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Å¸Ë¾¡Û½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤âÂçÀ¹¶·¡ª ¡í¥¨¡¼¥¹ÅÅ·â°ÜÀÒ¡í¤ÇÍÉ¤ì¤ë¡Ö°ø±ï¤Î2¶¯ÂÐ·è¡×¤Î¹ÔÊý¤Ï!?
¡Êº¸¡Ëºòµ¨¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤È¡Ê±¦¡Ë½¢Ç¤£µÇ¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡£Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¸þ¤±¡¢ÀïÎÏ¤ÏÀ°¤Ã¤¿
¤³¤Î2Ç¯¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë³ä¤ê¹þ¤àµåÃÄ¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¤ÎÀïÎÏ¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÀïÎÏÁª¼ê
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÁª¼êÁØ¤¬Ê¬¸ü¤¯Áí¹çÎÏ¤¬ºÝÎ©¤ÄÂë¡Û
½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤Î¥×¥íÌîµå¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤³2Ç¯¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·ã¤·¤¤Í¥¾¡Áè¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Î¾¥Á¡¼¥à´Ö¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤âÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤È¸À¤¨¤ë¡£
¸½ÌòÅê¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ò¤³¤¦Å¸Ë¾¤¹¤ë¡£
2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤ÎÍ¸¶¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤ØÅÅ·âÉüµ¢¡£¡Ö2¶¯ÂÐ·è¡×¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«
¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡Åê¼ê¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤¬¸ÅÁã¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÅÅ·âÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤ÏÄË¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÀïÎÏ¤Ï¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòµ¨¤Ï³«ËëÅö½é¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5·î°Ê¹ß¤Ï¾¡Î¨6³äÄ¶¤¨¤È°µÅÝ¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤â¤½¤Î¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
°ìÊý¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢Í¸¶¤Î²ÃÆþ¤ÇÅê¼êÎÏ¤Ï12µåÃÄ¿ï°ì¤Ë¡£¼éÈ÷¤ÎÁÆ¤µ¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤â¤³¤Î2¶¯ÂÐ·è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Ç¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯¤µ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ºòµ¨¤Ï¤Ê¤¼4·î¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯¤Ï³«Ëë¤«¤éÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬ÈèÊÀ¤·¡¢DeNA¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòµ¨³«Ëë¸å¤Þ¤Ç°¤¤¥ê¥º¥à¤¬Â³¤¡¢3¡¢4·î¤Ë¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Î¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÌøÅÄÍª´ô¡¢¶áÆ£·ò²ð¡¢º£µÜ·òÂÀ¤é¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´Ìî¼ê¤¬¥±¥¬¤Ç¼¡¡¹¤ÈÎ¥Ã¦¡£ÉáÄÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¤ª¼ê¾å¤²¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡×
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÉáÄÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤È°ã¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤À¡£
ÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ºûÀî¡£ÌøÅÄ2À¤¤È¾Î¤µ¤ì¤ë194cm¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë³°Ìî¼ê¤À
¡ÖÌøÅÄ¤â¶áÆ£¤â¡¢ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º³«Ëë¤«¤éÌµÍý¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ç¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌîÂ¼ Í¦¤äËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢³«Ëë2·³¤À¤Ã¤¿ÌøÄ® Ã£¤é¡¢Ç½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë½ÐÈÖ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤òÈ´Å§¤·¡¢»õ¼Ö¤¬³ú¤ß¹ç¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼ÂºÝ¡¢ËÒ¸¶¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¡¢ÌøÄ®¤âÂÇÎ¨2°Ì¤ÈÌö¿Ê¡£ÌîÂ¼¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆüËÜ°ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à·è¾¡ÃÆ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤ÆÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£Æ±ÍÍ¤ËÅê¼ê¿Ø¤Ç¤â¡¢¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤è¤ê¤â½Ü¤ÎÁª¼ê¤òÍ¥ÀèÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ËÅ¾´¹¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡£
¡Öºòµ¨½øÈ×¤ÏÍÞ¤¨¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥Ê¤¬ËÉ¸æÎ¨4ÅÀÂæ¤ÈÍðÄ´¡£¤½¤³¤Ç¿ù»³°ì¼ù¤ò6·î¤«¤éÍÞ¤¨¤ËÈ´Å§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ù»³¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥»¡¼¥Ö²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç³èÌö¡£7²ó¤ÏÆ£°æâ«ºÈ¡¢8²ó¤Ï¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢9²ó¤Ï¿ù»³¤È¤¤¤¦È×ÀÐ¤Ê¡Ø¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¡Ù¤¬³ÎÎ©¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤ÆÅêÂÇ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£ÀèÈ¯¿Ø¤ÏÍ¸¶¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢Âç´ØÍ§µ×¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¤¬¡Ö2·å¾¡Íø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤ÊºÇ¶¯Åê¼ê¿Ø¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Í¸¶¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤ØÅÅ·âÉüµ¢¡£º£µ¨¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡Öºòµ¨14¾¡¡¢175¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿Í¸¶¤Î°ÜÀÒ¤ÏÄË¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿Íºà¤Ë¤Ï»ö·ç¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤ÎÁ°ÅÄÍª¸à¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¸Î¾ã¤Çºòµ¨ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬Éü³è¤·¡¢ÂçÄÅÎ¼²ð¤â¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ÏËä¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤¬º£µ¨¤«¤éàÆüËÜ¿ÍÁª¼ê°·¤¤á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤ÎÏÈ¤òÁý¤ä¤»¤ëÅÀ¤âÍøÅÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂæÏÑ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿½ù ¼ãô¦¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°éÀ®º¸ÏÓ¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ë¥á¥ó¥¿¤¬³ÐÀÃ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Åê¼êÎÏ¤Ïºòµ¨¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈù¸º¤«¥¡¼¥×¡£¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡Ø¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¡Ù¤Î¶ÐÂ³ÈèÏ«¤Ç¤¹¡£ÀèÈ¯¿Ø¤è¤ê¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
Ìî¼ê¤ÎÊä¶¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡Öºòµ¨75»î¹ç½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¶áÆ£¤¬120»î¹çÄøÅÙ½Ð¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¹¶·âÎÏ¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÌøÅÄ¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î³èÌö¤ò¸«¤ë¤È¼ÂÎÏ¤Ï·òºß¡£»³ÀîÊæ¹â¤âMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç²¿¤«¤Ä¤«¤ó¤À¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÂÇÀþ¤Ï¿´ÇÛÌµÍÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Èà¤é¤¬ÉÔÄ´¤ä¸Î¾ã¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¹¥µ¡¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Öºòµ¨¤ÎÌîÂ¼¤äÌøÄ®¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½ÐÈÖ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤Þ¤À¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏàÌøÅÄ2À¤á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë194cm¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë³°Ìî¼ê¡¢ºûÀîµÈ¹¯¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú²¦¼Ô¤Ë¡ÖÅê¼êÎÏ¡×¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¡Û
º£µ¨¤â¹¶¼é¤Ë·ä¤¬¤Ê¤¯¡¢Áí¹çÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£¤½¤ó¤Ê²¦¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡ÖÅê¼êÎÏ¡×¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿°ËÆ£Âç³¤¤ÈÍ¸¶¤¬¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî¤ËÎã¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯ÎÏ¤Ê2ËÜÃì¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç3Ï¢Àï¤Î¥«¡¼¥ÉÆ¬¡¢²ÐÍËÆü¤È¶âÍËÆü¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤òÇÛÃÖ¤¹¤ì¤Ð°ÂÄê´¶È´·²¡£°ËÆ£¤âÍ¸¶¤â¥¿¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥í¡¼¥Æ¤òÊø¤¹¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£Åê¼ê±¿ÍÑ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤Ê°ÜÀÒ¤Ç¤¹¡×
¤½¤â¤½¤â¡¢Í¸¶¤Î²ÃÆþ¤¬¤Ê¤¯¤È¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤ÏÈ×ÀÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ËÆ£¡¢Í¸¶¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÌ»³ÏË´ð¡¢Ã£ ¹§ÂÀ¡¢Ê¡Åç Ï¡¡¢²ÃÆ£µ®Ç·¡¢»³粼Ê¡Ìé¡¢¸ÅÎÓâÏßì¡¢¼ÆÅÄ»â»Ò¡¢ºÙÌîÀ²´õ¡¢¶âÂ¼¾°¿¿......¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÀèÈ¯¿Ø¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¼ã¤¤Ê¡Åç¤È¼ÆÅÄ¤ÎÅê¤²¤ëµå¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢º£µ¨¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¸õÊä¡£¤³¤ì¤À¤±ÀèÈ¯¿Ø¤¬¸ü¤¤¤È1·³¤ÇÅê¤²¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¡¢´ïÍÑ¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¶âÂ¼¤Ê¤É¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Ë²ó¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÀèÈ¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºòµ¨¤Ï²ÝÂê¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿µß±ç¿Ø¤âÁêÅö¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌøÀîÂçÚð¡¢ã·Æ£Í§µ®ºÈ¡¢ÅÄÃæÀµµÁ¤ÏÃ¯¤¬ÍÞ¤¨¤òÌ³¤á¤Æ¤âÂ½¿§¤Ê¤¯¡¢¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£ºòµ¨¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¾å¸¶·òÂÀ¤ÏÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥°¥Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÂçÀî»ü±Ñ¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎµÜÀ¾¾°À¸¡¢²ÏÌîÎµÀ¸¤ä»³ËÜÂó¼Â¡¢ºå¿À¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿ÅçËÜ¹ÀÌé¤ÈÁØ¤â¤«¤Ê¤ê¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
È×ÀÐ¤ÊÅê¼ê¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢Ìî¼ê¿Ø¤Ï¤É¤¦¤«¡©
¡Ö¾¾ËÜ ¹ä¡Êµð¿Í¡Ë¡¢ÀÐ°æ°ìÀ®¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢Éú¸«ÆÒ°Ò¡Êºå¿À¡Ë¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿·ê¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀÐ°æ¤Î·ê¤ÏÄË¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤â¤¢¤ë¿·³°¹ñ¿Í¥í¥É¥ë¥Õ¥©¡¦¥«¥¹¥È¥í¤ÏÆóÍ·´Ö¤ò¼é¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤âÆüËÜ¸þ¤¤Î²£¿¶¤ê¤Ç´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡£·ø¼é¤ÇÂÇ·â¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³åÑ ½¨¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºòµ¨½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤¿¾åÀîÈªÂç¸ç¤ÎÉüÄ´¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Êá¼êÅÐÏ¿¤ÎµÈÅÄ¸¸ã¤¬ÆóÎÝ¼ê¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´üÂÔÂç¡£Êá¼ê¤È»°ÎÝ¼ê¤Î¤É¤Á¤é¤â´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤¹·´»ÊÍµÌé¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥Ð¡¼¥ÈÁÈ¤¬Â¿¤¤ÅÀ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö·ø¼é¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¼éÈ÷¤ÏÁÆ¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¤â¤Ã¤È¹¶·âÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡¢ÌîÂ¼Í¤´õ¡¢ËüÇÈÃæÀµ¤ÎÂçË¤¸õÊä¤¬³Ì¤òÇË¤ê¡¢ÂÇÎ¨2³ä7Ê¬Ä¶¡¢20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Î¤°¤é¤¤ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤âÅÏ¤ê¹ç¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÚÅê¼ê½¼¼Â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ËÜµòÃÏ²þ½¤¤Î³ÚÅ·¡Û
2¶¯¤òÄÉ¤¦µåÃÄ¤Ï¤É¤³¤«¡©¡¡¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬¤Þ¤ºµó¤²¤ë¤Î¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤À¡£
¡ÖÀèÈ¯¤ÏµÜ¾ëÂçÌï¡¢»³²¼½ØÊ¿Âç¡¢¶åÎ¤°¡Ï¡¡¢Á¾Ã«Î¶Ê¿¡¢Åì ¹¸Ê¿¤¬¤¤¤Æ¡¢µß±ç¿Ø¤Ë¤â¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤äÌºÌÚ Ï¡¤È·×»»¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬Â¿¤¯¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎÁØ¤Ï¸ü¤¤¡£ÂÇ·â¤â±¦ÂÇ¼Ô¤òÃæ¿´¤Ëºòµ¨¤Ï½ÕÀè¤ËÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¿¹ Í§ºÈ¤ÈÀ¾ÀîÎ¶ÇÏ¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Í¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ëÀïÎÏ¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÇØÈÖ¹æ18¤òÇØÉé¤¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ë¡£3·î¤Ë¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë
ÅêÂÇ¶¦¤ËÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2¶¯¤È¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼éÈ÷¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï´ßÅÄ ¸î´ÆÆÄ¤â¡Ö¼éÈ÷¤ÈÁöÎÝ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆâ³°Ìî¤Î¼éÈ÷¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Åê¼ê¤â¡Ø¼«Ê¬¤¬»°¿¶¤ò¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤ËÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤¤¡¢¶ì¤·¤¤Åêµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æâ³°Ìî¤Î¼éÈ÷¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë´ßÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤¬ºòµ¨¤è¤ê¤â³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢à3¶¯á¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈA¥¯¥é¥¹¤òÁè¤¦¤Î¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³4°Ì¤È¤³¤Î°ÌÃÖ¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³ÚÅ·¤À¡£¥ª¥Õ¤ÏÁ°ÅÄ·òÂÀ¤Î²ÃÆþ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿Êä¶¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö3·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëWBC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ò¤È¤ê¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Åê¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¼´¤È¤Ê¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£ÁáÀîÎ´µ×¤äÁñ»Ê¹¯À¿¤é¤¬´üÂÔ¤É¤ª¤ê¤ÎÅêµå¤ò¤Ç¤¤ë¤«¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÆ£¸¶ÁïÂç¤ÏÅêµå¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤ã¤·¤ã¤ÊÂÎ¤Ç¤É¤ì¤À¤±Åê¤²¤¤ì¤ë¤«¡£º£µ¨¤«¤éËÜµòÃÏ¤Î³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬ËÜÎÝ´ó¤ê¤Ë²þ½¤¤µ¤ì¡¢³°Ìî¤¬ºÇÂç6m¶¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈïÃÆ¤·¤¬¤Á¤ÊÅê¼ê¤ÎÂ¿¤¤³ÚÅ·¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ç¤¹¡×
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¹¶·â¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï3Ç¯ÌÜ¤ÎÃæÅçÂçÊå¤À¡£ºòµ¨¤ÏÄ¹ÅèÌÐÍº»á°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡Ö4»î¹çÏ¢Â³»°ÎÝÂÇ¡×¤Î¥×¥íÌîµå¥¿¥¤µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
3Ç¯ÌÜ¤Î³ÚÅ·¡¦ÃæÅç¡£ºòµ¨¤Ï¥×¥íÌîµå¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë¡Ö4»î¹çÏ¢Â³»°ÎÝÂÇ¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡Ö»°ÎÝÂÇ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢³°Ìî¼ê¤Î´Ö¤òÈ´¤¯¶¯¤¤ÂÇµå¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¡¢Ä¹¤¤µ÷Î¥¤òÂ®¤¯Áö¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¾Úµò¡£¼ÂºÝ¡¢22ÅðÎÝ¤ÈÂ¤âÂ®¤¯¡¢³°Ìî¼éÈ÷¤â¤¤¤¤¡£ÂÇÀþ¤Î¼ç¼´¤Ë¤Ê¤ì¤ëÍ¥¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ºòµ¨¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁè¤¦¤Ê¤ÉÈôÌö¤·¤¿Â¼ÎÓ°ìµ±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ìî¼ê¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ì¤ë¤«¡£2Ç¯ÌÜ¤Î½¡»³ ÎÝ¤â¿¿²Á¤ÎÌä¤ï¤ì¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÚÌî¼ê¿Ø¶¯²½¤ÎÀ¾Éð¡¢¿·ÂÎÀ©¤Î¥í¥Ã¥Æ¡Û
ºÇ¸å¤Ë¡¢B¥¯¥é¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÁÀ¤¦2µåÃÄ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤¿¤¤¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎA¥¯¥é¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹À¾Éð¤Ï¤É¤¦¤«¡©
¡Ö91ÇÔ¤·¤¿2Ç¯Á°¤ÎÂçÄì¤«¤é¤ÏÈ´¤±½Ð¤»¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¡¼¥º¥ó¡£º£°æÃ£Ìé¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¤ÎÈ´¤±¤¿·ê¤ÏÂç¤¤¹¤®¤Þ¤¹¤¬¡¢郄¶¶¸÷À®¤Ï»ÄÎ±¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¬ÀèÈ¯Å¾¸þ¡¢ÉðÆâ²ÆÚö¤ËÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯¤ÈÀèÈ¯¤Î¶ð¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÉÏÂÇ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤«¡×
¤½¤ÎÉÏÂÇ²ò¾Ã¤Ø¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÀÐ°æ¡¢DeNA¤«¤é·¬¸¶¾»Ö¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±°ìÇ¯¤ËFA2Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜµ¤ÅÙ¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¥µ¡¼¥ÉÅ¾¸þ¤òÌÜ»Ø¤¹2Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¾Éð¡¦ÅÏÉô¡£ºòµ¨¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢½øÈ×¤Ï¹âÂÇÎ¨¤òµÏ¿
¡ÖÀÐ°æ¤â·¬¸¶¤âÂÇÀþ¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥µ¡¼¥ÉÅ¾¸þ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë2Ç¯ÌÜ¤ÎÅÏÉôÀ»Ìï¡¢È´·²¤Ë¼éÈ÷¤Î¤¤¤¤Âìß·²Æ±û¡¢¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¾®ÅçÂç²Ï¤â´Þ¤á¡¢Ìî¼ê¤Î¿ØÍÆ¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ºòµ¨ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤ÎµÕ½±¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬¥í¥Ã¥Æ¤À¡£
¡ÖÅê¼ê¤Ç¤ÏWBC¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼ï»ÔÆÆÚö¤¬¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÈôÌö¤Ç¤¤ë¤«¡£ºòµ¨9·î¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç15Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢8·î¤È9·î¤Ç12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î82Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â¾å¤«¤éÃ¡¤¯¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÌµÁÐ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤òº£µ¨¤â¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ·ÑÂ³¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Ìî¼ê¤Ç¤Ï¡¢¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Î»ûÃÏÎ´À®¡¢ºòµ¨¿·¿Í²¦¤ÎÀ¾Àî»Ë¾Ì¡¢ºòµ¨4ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿»³¸ý¹Òµ±¤é¼ã¼ê¿Ø¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
3Ç¯ÌÜ¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦»ûÃÏ¡£ºòµ¨¤Ï10Âå¤Ê¤¬¤éÊá¼ê¤ÈDH¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó100°ÂÂÇ¤òµÏ¿
¡Ö»ûÃÏ¤Ï20ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶ÚÆùÎÌ¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤ÈÈô¤Ð¤¹Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤À¤±¤Ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£³ÐÀÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»³¸ý¡¢ÂÇ¤ÁÊý¤Î¤¤¤¤À¾Àî¤â´Þ¤á¤¿¤³¤Î3¿Í¤òÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤È¤·¤Æ¸ÇÄê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ºòµ¨¡¢¤½¤ÎÀ¾Àî¤¬ÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿ºÝ¡¢2·³¤Ç¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ØÆ³¤·¤¿¤Î¤¬º£µ¨¤«¤é»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤À¡£
¡Ö¹â¹»»þÂå¤ÏPL³Ø±à¤ÇÙæ¤Þ¤ì¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤Ï¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Åª¤ÊÌîµå¤ò³Ø¤Ó¡¢à¤Ä¤Ê¤°4ÈÖá¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¡£¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌîµå´Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌîµå¤ò¤¹¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
º£¸å¤ÏWBC¤Ë¸þ¤±¤ÆÂåÉ½ÁÈ¤¬¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÃæ¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤«¤Ë¼«¥Á¡¼¥à¤ò¤â¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¡£¼ÂÀï¤Î»Ï¤Þ¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò