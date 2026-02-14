ごはんが食べたくてたまらない猫が取った行動とは…？おねだりの仕方が賢すぎると話題で、動画は4万4千再生を突破。「こんなに我慢ができるなんてえらいですね！」「いつもより多くあげたくなっちゃいますねw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：『お腹がすいた猫』→お皿の前でじっと飼い主さんのことを見つめて…『上品なアピール』】

ごはん待ち

Instagramアカウント『cat_ragasuke_beriko』に投稿されたのは、ごはんを待っている猫の姿です。動画に登場するのは、2023年5月6日生まれのラガマフィン、「ラガ介」ちゃん。ふわふわな毛並みと、優しい目がチャームポイントの男の子です。ラガ介ちゃんは、おやつと昼寝が大好き。

この日、おなかがすいたラガ介ちゃんは、フードボウルの前で前足をきちんと揃えてお座りをしていたのだそうです。飼い主さんをじっと見つめるそのまなざしは、実に真剣そのものだったといいます。

紳士たるもの

ラガ介ちゃんは一瞬フードボウルに目をやり、前足でちょんと器に触れてみてから、またまっすぐに飼い主さんへ視線を送り続けてきたのだとか。ラガ介ちゃんは、鳴きもせず、飛びつきもせず、ただ上品に座ってごはんの時間を待つという紳士っぷりを発揮していたとのこと。

しかし、しっぽだけが感情を隠しきれていなかったのだそう。ラガ介ちゃんはしっぽを左右にぶんぶんと大きく振って、空腹の気持ちを落ち着けているようだったといいます。紳士の顔を保ちながら、しっぽが真実を暴露してしまうというラガ介ちゃんの愛くるしいギャップが、観ている人の頬をゆるませます。

とろけるにゃんこ

別の動画では、床暖房の効いた部屋でリラックスする様子を披露してくれているラガ介ちゃん。可能な限りに体を伸ばして、あたたかい床と触れる面積を増やそうと尽力していたのだとか。気持ちよさそうに床暖房を満喫するラガ介ちゃんの姿を見ていると、こちらまで眠くなってしまいそうになります。

ラガ介ちゃんと同居猫「ベリ子」ちゃん（サイベリアン）の気ままで楽しい日々の様子は、これからもたくさんの人々に笑顔を届け続けてくれることでしょう。

記事冒頭でご紹介したごはん待ちの投稿には、「荒ぶるしっぽがたまらないですね」「無言のアピールかわいいですね」「フードボウルにちょんって手を乗せるのがかわいすぎます」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『cat_ragasuke_beriko』では、この他にも猫たちのかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「cat_ragasuke_beriko」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。