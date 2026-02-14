沢山の雪が積もっていても、装備を万全にした車で車中泊をすれば、猫も人も快適に過ごすことが出来る。そんなことを自ら実証している投稿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で24万回再生され、「コタツに入っていくマサくんがかわいすぎる」「サーモグラフィのマサくんが神々しい」などのコメントが寄せられました。

【動画：寒い冬に『猫と車中泊』→寝る時間になると…思わず癒される光景】

猫と一緒に「雪中車中泊」

YouTubeチャンネル『猫のマサとDIY』に投稿されたのは、お鼻と両前足にある柄が「ハートマーク」に見える、キジ白猫「マサ」くんの姿。この日、投稿主様とマサくんは雪が降り積もっている中、車中泊をするといいます。

外気温はマイナス1.5℃という極寒。普通の車の中では凍えてしまいそうな状況です。

ですが、投稿主様は車を防寒仕様にDIYをし、極寒の中でも過ごせるようカスタマイズしていたのだとか。ヒーターと電源、他にも快適に過ごせるようなベッドスペースとこたつなど、防寒は万全の状態だったそう。

そんな快適装備となっている車内でマサくんは、まず最初に食事をねだってきたといいます。

寒さも関係無しにご飯をねだってくるとは、さすがお猫様！

サーモグラフィで見る猫

マサくんの食事が終わったころに投稿主様は具体的に暖かさが分かるよう、「サーモグラフィカメラ」を使って、車内の様子を見てみます。

温かい部分は、緑→黄色→赤→白の順に色が変わり温かいことを示すのだそう。

当然紅茶は暖かく赤色で５１℃を指し、こたつの中は２３℃。マサくんにカメラを向けてみると、胸毛あたりが２３℃。こたつと同じくらいの暖かさがあれば、そりゃあ猫様は温かいはずです。

その後、マサくんは食事をして満足したのか、電気毛布の上で暖を取ったそう。

眠たそうな表情で丸くなり、「おててないない」して安心しています。

就寝後の様子

マサくんと過ごしているとあっという間に時間は過ぎてしまうようで、気がついたら深夜２５時。そろそろ就寝の時間です。

マサくんも眠くなってきたのか、撫でてあげると眠たそうにあくびをし、安心した表情だったそう。飼い主さんが就寝しようとし、布団で横になるとマサくんがむくりと起き上がり、ウロウロと歩き始めました。猫ってなぜか、飼い主が寝ようとすると動き出すことが多い。これも一種の「ねこあるある」です。

マサくんは、一度こたつに入り飼い主さんの足を舐めたり噛んだりとまだじゃれたい様子だったそう。ですが、飼い主さんもそろそろ就寝時間なので、マサくんには横にある電気毛布で寝てもらったといいます。その後、投稿主さんもマサくんも何度か水分補給のために起きたりしていましたが、強い寒さを感じることなく、快適に過ごすことができたようです。

外は極寒でも、主さんの行き届いた管理のおかげで、車中泊でも快適に過ごすことが出来たマサくんなのでした。

投稿には「焼きカツオのカサカサに反応して飛び出してくるスピードがはやいw」「コタツに入る時のおしりがたまらなくかわいい」「サーモカメラで見るとあったかい所が一目瞭然だね」「雪の中でもへっちゃらなマサくん」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫のマサとDIY』では、ほかにもマサくんと投稿主さんが仲良く旅をしている様子や、車のDIYをしていく姿などが投稿されています。

マサくん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のマサとDIY」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。