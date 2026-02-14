フィギュアスケート男子フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われた。ショートプログラム（SP）首位のイリア・マリニン（米国）に転倒が相次ぐ大波乱。8位に転落し、メダルを逃した。金メダルは291.58点のミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）。銀メダルに鍵山優真、銅メダルに佐藤駿の日本勢が輝いた。

マリニンは冒頭に4回転フリップを決めるも、続くジャンプがシングルアクセルに。ジャンプが乱れ、後半も転倒するなど、普段の姿ではなかった。最後のジャンプも乱れて転倒。フィニッシュ後は手で顔を覆った。SP首位から8位に転落。まさかの展開になった。

金メダルを掴んだのはシャイドロフ。SPでは92.94点の5位だったが、フリーでは予定構成から難度を大きく上げて大逆転を果たした。銀メダルは鍵山。転倒もあったが280.06点をマークし、2大会連続の銀メダルを獲得した。佐藤も274.90点で銅メダルをゲット。日本勢が2つのメダルを獲得した。

米放送局「NBC」はマリニンの演技直後のインタビューを放送。メンタル面が大きく影響したと語り、演技直後の感情は「『やってしまった』という思いだね」と説明。終始大人な対応で「正直に言って、自分でも驚いているよ。氷に上がったときは準備もできていたし、いけると思っていたんだ。でも、もしかしたら自信過剰だったのかもしれない。何が起きたのか、まだ自分の中で整理がついていないんだ」と語った。



