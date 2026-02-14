うとうとする猫がくわえていた尻尾を、そっと引っ張り出してみたら…？思わぬ事実が判明してしまった猫が可愛すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で104.1万再生を突破し、「思ったより奥まで入ってて笑ったwww」「ビチャビチャなっとるやんwwww」といった声があがりました。

【動画：猫がチューチューと吸っていた『しっぽ』→引っ張り出してみると…想像を超える光景】

尻尾おしゃぶり♡

TikTokアカウント「@mitsutoraharu3」に投稿されたのは、白黒ハチワレの「はるま」くんが、うとうとしている最中にくわえていた尻尾を引っ張り出してみた時の様子をおさめた動画です。

現在5歳のはるまくんは、保護猫三兄弟のひとり。キジ白の「みつば」くん、茶トラ白の「とらさん」くんと一緒に、仲良く暮らしています。

そんなはるまくんの癖は、眠る時に自分の尻尾をおしゃぶり代わりにすること。おかげで、尻尾の先端はいつも濡れていて、ほっそりしているのだとか。

引っ張り出してみると…？

ある日、飼い主さんは、いつものように尻尾を吸っているはるまくんの口から、そっと尻尾を引っ張り出してみることに。想像以上に吸引力が強く、なかなか抜けなかったものの、はるまくんが観念して力を緩めると、するりと出てきたそうです。

軽くくわえているだけに見えた尻尾ですが、実際には口に入れて濡れている部分が、なんと5cm近くもあったのだとか。おしゃぶりにし始めた頃はここまで長くなかったそうですが、段々と長くなってきたのだといいます。

いつも濡れている尻尾

こんなに深く尻尾を口に入れて苦しくないのか、不思議に思ってしまいますが、本人はすっかり安心しきった様子。

いつも尻尾をおしゃぶりにしているため、はるまくんの尻尾の先端はいつも濡れており、乾いている姿は大変レアなのだそう。いつまでも子供心を忘れないはるまくんが可愛らしくて、思わず胸がキュンとしてしまいます。

あまりにも深く尻尾をくわえていたはるまくんに、視聴者からは「どの動画見てもしっぽが濡れてるの沼♡」「おもーてたより長かったwチュッチュッしたかったんやね、母ちゃん思い出しとるんかな」「結構長めにチュルチュルしてらっしゃるw」「だいぶ入ってましたねw」「先っぽだけかと思ったらズボーって出てきてびっくりした笑」「ずーっと、ずーっと、してほしい♡はあ眼福」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@mitsutoraharu3」では、穏やかで幸せそうなお顔をしている仲良し三兄弟が、寄り添っている姿や、気持ちよさそうに寝ている姿など、癒しあふれる日常の様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@mitsutoraharu3」様

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。