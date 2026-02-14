この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎氏「それ本当なんすか？」“常識”を疑うことから「自分の人生のアップデートが始まる」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「疑うところから、自分のアップデートが始まる」と題した動画を公開。科学の本質である「前提を疑う」姿勢が、我々の価値観や人生をアップデートするために不可欠であると説き、常識や“当たり前”を問い直す重要性を訴えた。



動画の冒頭で茂木氏は「科学のいいところっていうのは、前提を疑うところ」と切り出し、宗教や文化、政治の世界では前提を疑わないことが習慣化していると指摘する。科学の世界では、相対性理論や量子力学といった確立された理論でさえも「本当に正しいかどうか分からない」と常に疑いの対象であり、その絶え間ない検証がアップデートにつながると解説した。



この姿勢は日常生活にも応用できると茂木氏は語る。「時間とか空間っていうのは今、自明のように思われているけど、そうでもないわけ」と述べ、現代物理学の最前線では時間や空間が量子情報から生まれるという考え方があることを例に挙げた。「時間空間の中に我々がいるっていう、自明だと思われるようなことでさえ疑うのが科学」であり、その探求は「私という意識がある」という存在の根幹にまで及ぶと論点を深める。



その上で、我々が持つ価値観や「こうすべきだ」といった前提に対しても「それ本当なんすか？」と問いかけることが重要だと主張。「それを疑うところから自分の人生のアップデートが始まるわけです」と断言した。日本には「疑わない素直な人がいい人だみたいな文化もある」と触れつつも、「素直さっていうのは必ずしも進歩にはつながらない」と述べ、常に自分の足元を疑う行為の重要性を強調した。



茂木氏は、「疑う」ことは寂しいことではなく「むしろ楽しいこと」だと語る。「存在論的な、認識論的な不安を抱えつつ自分の人生をアップデートしていく、これが科学的な精神」だとし、最後に視聴者へ「自分の存在の前提を時に疑う」という思考を促して動画を締めくくった。