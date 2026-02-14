糸井嘉男氏、「かまいたち」の浜家隆一さん

動画配信サービスのNetflixは14日、ライブ配信する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を盛り上げる新メンバーとして、糸井嘉男氏、お笑いコンビ「かまいたち」の浜家隆一さん、吉田沙保里さんの3人が就任したと発表した 。元プロ野球選手の糸井氏がフィールドレポーター、浜家さんが応援リーダー、レスリング女子で五輪3連覇を果たした吉田さんがアスリートサポーターをそれぞれ務める。

フィールドレポーターに就任した糸井氏は、日本ハム、オリックス、阪神で活躍し、首位打者や盗塁王など数々のタイトルを獲得した「超人」。2013年の第3回大会では4番としても出場した経験を持ち、選手の目線から現場の熱狂を伝える。糸井氏は「人生でなかなか感じることのできないそのプレッシャーを楽しむことで、きっとチャンピオンになれると信じています」とエールを送っている。

浜家さんは、高校時代に野球部に所属していた芸能界屈指の野球好き。「侍ジャパンのユニホームを前に仕事をさせてもらえる日が来るなんて思ってもみなかったです。本当に芸人をやっていて良かったです」とコメント。また世界大会16連覇の記録を持つ吉田さんは「まさか私がワールドベースボールクラシックに関われるとは思っていなかった」と驚きつつ、「野球は団体戦。一人一人の力が発揮できれば間違いなく優勝できる」と国際大会の厳しさを知る立場から力強いメッセージを残した。

3人は大会期間中の日本戦において“最前線”から声援を届けるほか、NetflixのSNSコンテンツなどにも出演する。2月下旬には3人によるクロストークコンテンツがYouTubeで公開される予定となっている。

2度目の連覇を狙う侍ジャパンの熱い戦いを、バラエティー豊かな豪華メンバーが盛り上げる。（Full-Count編集部）