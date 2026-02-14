再び前例のない投手調整が始まる。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は12日（日本時間13日）、3年ぶりに二刀流で開幕を迎える大谷翔平投手（31）が、3月のWBCに臨む侍ジャパン合流前にオープン戦に登板する予定はないと明言した。マイナー登板なしで6月に投手復帰した25年と同様に、ほぼ“ぶっつけ本番”でレギュラーシーズンに臨む可能性が浮上した。

迷わず言い切った。アリゾナ州スコッツデールのリゾートホテルで行われた「メディアデー」。ロバーツ監督は、WBCでDH登録となった大谷が登板する可能性を改めて問われ「そうは思わない」と即答した。「彼にとって何が最善かをみんなが意識し、ゆっくり積み上げることが大事。日本代表に何らかの形（打者）で加わること自体が大きな勝利。彼も母国のためにそうしたいと思っている」と続けた。

さらに指揮官は、大谷が2月下旬を予定している侍ジャパン合流の前に、米国でオープン戦やライブBP（実戦形式の打撃練習）に投げる予定がないことも明言した。「（投手として）体は仕上げていくが、オープン戦で投げる姿を見ることはない。（ライブBP登板も）ないと思う」などと説明した。

一方、ここまでの「投手・大谷」は既に複数回のブルペン入りをこなすなどハイペース調整だ。仮に日本代表が3月17日（日本時間18日）のWBC決勝に進出した場合、9日後の同26日（同27日）のレギュラーシーズン開幕・ダイヤモンドバックス戦前のオープン戦登板は、投げられたとしても1度が濃厚。指揮官は「WBC後に段階を上げていく」としたが、2度目の右肘手術からマイナー登板なしでメジャー復帰登板した昨季と同様に、ぶっつけ本番でレギュラーシーズンに登板する可能性も十分にある。

この日の大谷はメディカルチェック、キャッチボールを終えると、報道陣が撮影許可された時間帯で初めて室内ケージで打撃練習を行った。指揮官は、大谷がオープン戦、WBC期間中を含めて、開幕までに必要な打席数については「分からない」とし、「翔平は独特。本人が“いい”と感じればいい。彼の感覚を信頼している」と全幅の信頼を寄せた。

ド軍は13日（日本時間14日）に全30球団で最も遅くバッテリー組キャンプインを迎え、大谷も練習後に取材に応じる予定。WBC連覇、そして98〜00年のヤンキース以来、26年ぶりのワールドシリーズ3連覇へ。今季も大谷らしく、前例のない道を突き進んでいく。（柳原 直之）

【近年のシーズン初登板までの調整過程】

☆23年 WBCで2試合に先発し、3月21日の決勝・米国戦では抑えでトラウトを空振り三振に仕留めた。中2日の同24日にダイヤモンドバックス傘下マイナー球団との練習試合に登板し、5回途中1失点。中5日で同30日のアスレチックス戦で2年連続の開幕投手を務め、6回2安打無失点、10奪三振で勝敗は付かなかった。

☆25年 24年秋のワールドシリーズで脱臼した左肩の手術明けで、3月の東京開幕シリーズで打者に集中するため投手調整を一時中断した。ブルペンでの投球練習や、3度のライブBP登板で段階を上げ、マイナー登板を経ずに6月16日のパドレス戦で663日ぶりに復帰登板し1回2安打1失点。直球は最速100・2マイル（約161・3キロ）だった。